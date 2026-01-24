MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'un ön alan baskısı, 10 dakika sürdü. Kadrosunda önemli değişiklikler yapmış, güçlenmiş Kasımpaşa ilerleyen dakikalarda kendi oyununu kabul ettirdi. Keyif alamadığımız, pozisyonu az, temposu düşük zevksiz bir ilk yarı seyrettik. Onuachu bir geldi pir geldi. 49'da sarı gördü, 51'de golü buldu. Osimhen, Galatasaray için neyse Onuachu, Trabzonspor için o. Kasımpaşa gole rağmen oyundan hiç düşmedi. 4-1-4-1 ile alan ve adam markajını, ayağa pası iyi yaptı. Kontratakla gol aradı, Diabate'nin golü ile beraberliği yakaladı. Maçın başından itibaren çok çalışan, arayan Zubkov akıl dolu çok klas bir vuruşla galibiyeti getirdi. Trabzonspor'un futbolunda, temposunda, heyecan ve isteğinde düşüş var. Ali Yılmaz ve ekibinin 6 dakika gecikme ile maçı 20.06'da başlatması tam bir plansızlık ve otorite zafiyetidir. Temaslı oyunla faul arasında çok ince bir çizgi vardır. Bunu iyi ayırt eden, uygulayan hakem saygı görür. Aksi olursa "Hakem futbolu bilmiyor" derler, tepki verirler hatta gülerler. Hakemin faul standardı yoktu. Muçi'nin 29'da bilerek ayakla oynadığı top, yükseliyor, koluna geliyor, hakem elle oynama çaldı. Demek ki Muçi kendi ceza alanı içinde olsa, Trabzon aleyhine penaltı verecekmiş. Skandal yorum ve karar! Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Hakemi zorlayan majör karar yok. Acemilik var. Güya az faul çalma gayreti vardı ama 31 faul ile tamamladı.