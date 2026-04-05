MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'un sahaya sürdüğü kadro, önde baskı, konsantrasyon ve oynadığı kontrollü oyun, galibiyeti istediğini net ortaya koydu. Santrfor ve kanat forvetleri ile savunma arkasına topsuz koşuları iyi yapan Trabzonspor, Ozan ile Torreira ve Lemina üzerine etkili baskı yapınca, Galatasaray'ın pas bağlantı trafiğini kesti. İcardi futbolu unutmuş! Trabzonspor'da Pina çok iyiydi. Çok çekişmeli geçen ikinci yarı sonrası Trabzonspor, akıl dolu oyunuyla galibiyeti hak etti.

MHK'nin evrensel atama prensiplerini yok sayan, sunumlarında ballandıra ballandıra anlattığı VeTAS, Yapay Zeka'nın nasıl içi boş bir aldatmaca olduğunu ispat edercesine, 2 takımın oynadığı son 4 maçın 4'üne de Cihan Aydın'ı ataması, VAR'a da Erkan Engin'i oturtması kalitesizlik ve sözün bittiği yer. Kendince balans, bizce uydurma ve eyyam kokan fauller çalarak, izleyenleri çıldırttı. Barış'ın ayağına basan Ozan'a çok geç çıkan sarı doğru lakin gecikme kartın dışarıdan üflendiğini düşündürtüyor! Pekiii… 29'da Trabzon atağında Ozan'a kontrolsüz giren Lemina'ya niye avantaj sonrasında sarı göstermiyorsun? Torreira-Augusto pozisyonunda 33'te uydurma bir faul çalınca, Onuachu'ya giden müthiş pas badem oldu. 54'te Barış-Pina pozisyonunda hakem Barış'a sarı gösterdi. Sahada kırmızı çıkarsa 'Hayır' diyemeyiz. Lakin VAR müdahalesi geldi, bombayı hakemin kucağına bıraktı. OFR'de izleme sonrası hakem kararında kaldı. Açık ve bariz bir hata mıydı? Bizim VAR çıtamız maalesef bu! Korkak, ürkek, zihinsel yıpranış yaşayan, palyatif çözümlerle maçı yönetmeye çalışan, berbat bir hakem seyrettik.