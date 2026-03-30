SABAH Spor, İngiliz hakemi A’dan Z’ye analiz etti

Dünya Kupası elemeleri play-off maçlarında yaptığı hakem atamaları ve kurum yönetimi hususunda UEFA resmen ders veriyor. Bir önceki turda Makkelie, Pinheiro, Taylor, Kovacs, Letexier, Eskas, Zwayer, Nyberg; şimdi finallerde Turpin, Vincic, Mariani ve Oliver... Hepsi son derece liyakatli, deneyimli, donanımlı elit hakemler.

Biz hâlâ daha baba-oğul hakem meselesini tartışarak kısır çekişmelerin içinde boğulmaya ve zaman kaybetmeye devam edelim! Kosova maçımızın hakemi İngiliz Michael Oliver, 41 yaşında babadan hakem. Maçın 4. hakemi ise Christoper Kavanagh. VAR'da çok deneyimli usta hakem İspanyol Carlos del Cerro Grande. Babasının isteği ve desteği ile 14 yaşında hakemliğe başlamış. Wembley'de 22 yaşındayken Conference Nationel Playoff finalini yöneten ve Premier Lig'in düdük çalan en genç hakemi olarak tarihe adını yazdırmış. Bugün geldiği nokta, uluslararası arenada saygı duyulan, güven, beğeni ve kabulü yüksek eşikte olan bir hakem. Geçen sezon 8 Şampiyonlar Lig'i olmak üzere uluslararası düzeyde 21 maç yönetti. Bu sezon 7 Şampiyonlar Lig'i olmak üzere uluslararası 10 karşılaşma... Hakemlik kariyeri boyunca U kategorileri, genç maçları hariç şu ana kadar 46 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere 127 üst düzey maçta görev almış. 10 Ağustos 2022 tarihinde Real Madrid-Eintracht Frankfurt (2-0) Süper Kupa müsabakasında düdük çalmış. Biz onu 7 Eylül 2025'te Konya'da oynadığımız ve İspanya'ya 6-0 yenildiğimiz maçtan hatırlıyoruz.

Sakız çiğnemesi, soğukkanlılığı, oyun okuma, maç kontrolü, pozitif futbola katkısı, basit temaslara izin verip oyuna tempo katması, objektif yönetimi, iletişimi fevkalade iyi olan son zamanlarda Web, Clattenburg ve Atkinson'dan sonra İngilizler'in yetiştirdiği rol model bir hakem. Böylesine deneyimli ve formda bir hakemle Kosova ile final maçı oynamak Türkiye adına son derece olumlu. Futbolu bilen bir hakem. Biz kaliteli oyunculara sahibiz. Milli Takım oyuncularımızı ve oyun karakterlerini yakından tanıyan bir hakemle oynamak daima avantajdır.