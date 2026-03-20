Tek sorumlu UEFA! Hakem karışmaz

Öncelikle Noa Lang ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lang'ın sakatlandığı yer hakemin görev alanında değil. UEFA'nın sorumlu olduğu bir yer. Stat güvenlik ekibinin sorumluluğunda. Karşılaşmanın hakemi bunu bilemez, yetkisi yoktur. Ama gelen delegenin yani stat güvenlik biriminin alanı orası. Doğal olarak UEFA'nın sorumluluğundadır. Noa Lang kıymetli bir oyuncu. Ülkemize geldikten sonra 'Ben futbolcuyum' diye bağırıyor. Galatasaray adına ciddi bir sorun olacak. Oyuncunun kalitesini tartışamayız. 'Yeri doldurulamaz' diye bir şey olmaz. Galatasaray'ın kadro derinliği oldukça iyi. Dolayısıyla yeri dolacaktır. Ancak takım içinde eksikliği mutlaka hissedilecektir.



İHMALLER ZİNCİRİNİN TARTIŞILAN GÖRÜNTÜSÜ

Herkesin yüreğini acıtan sakatlığın ardından kameralara takılan bir görüntü büyük tartışma yarattı. Liverpool ve UEFA'nın ihmallerinin olduğu süreçte bir görevlinin olay sonrasında gelerek hatalı durumu hemen düzelttiği iddia edildi. Bu anlar ise G.Saray yönetimi tarafından incelemeye alındı.

İKİZLER BULUŞTU!

Liverpool maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen ve Noa Lang görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Lang, Nijeryalı golcü için ''Twin (İkiz)'' yorumunu yaptı. Bu gönderi futbolseverler tarafından gündem oldu.