MUSTAFA ÇULCU

Tribünlerdeki boşluklardan, seyircinin bu sezondan umutlarını yitirmiş ve tepkili olduğu anlaşılıyor. Fenerbahçe'de, Skriniar sakatlandıktan sonra kim hangi pozisyonda, takım nasıl bir sistemle sahada çözmekte zorlanıyor insan. Asensio gibi bir usta dahi gerçek oyununu oynamakta zorlandı, yine de çıkana kadar çok iyiydi. Gaziantep oyunu hiç bozmadan, kalabalık savunma ile alan daralttı ve kaptıkları toplarla çabuk çıkarak Maxim-Bayo ile gol aradılar. Yine böyle bir önde arayışta arkada geniş boşluk bırakınca Cherif'in taşıdığı top ve takipçi Nene ile Fenerbahçe golü buldu. İkinci yarı vites yükseltti. Önde baskıyı arttırdı. Atletik ve çabuk oyuncuları Nene -ki hat trick yaptı- ve Musaba ile kontrataklar geliştirdi, goller buldu. Kadir Sağlam, FIFA hakemi ama sahip olduğu imkânı, fırsatı doğru kullanamayan ve gelişim gösteremeyen bir hakemimiz. Daha 8'de Cherif-Abena karşılıklı oyun gereği temasına Gaziantep lehine çaldığı faul bizi güldürdü. Bırakın Süper Lig'i, süper amatör kümede bile buna faul çalınmaz. Böyle uçana kaçana faul çalınca da ilk yarı 17 faul oldu. Oyunun yeniden başlaması konusunda eksiklikleri olduğu görüldü. Daha proaktif ve otoriter olmalı. 50'de doğru ve yerinde bir VAR müdahalesi geldi. Asensio, öndeki rakibini önce itiyor, devamında da elleri yukarıda yüksek topa elle müdahale ediyor; net penaltı. 77'de Bayo'nun ayağına basan Yiğit Efe net sarı olmalıydı vermedi. Kalibresi oranında 1.5 yıl gibi uzun bir süreden sonra geldiği Kadıköy'den sıkıntı yaşamadan çıktı.