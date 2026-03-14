MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe'de baskı, coşku, tempoyu geçtim futbol adına bir şey yok. Kimin ne oynadığı belli değil. Şampiyonluk yarışı bitti. Bu hüsran Tedesco'ya yazar. Önceki hafta TFF 1. Lig maçında 63 dakika içinde 3 kez VAR müdahalesi yemiş bir hakeme bir sonraki hafta maç verilmez, dinlendirilir. Ama bizde başarısızlığa ödül veriliyor. Hâl böyle olunca da Mehmet Türkmen kendini hakemliğin ikonu sanıyor! Kabahat onda değil onu bu havaya sokanlarda… 18'de Yiğit Efe rakibi Larsson'u kaçırınca arkasından formasından çekti, bırakmadı. Forma net uzadı, penaltı ve rakibin bariz gol şansını tutarak, çekerek engellediği için Yiğit Efe kırmızı kart olmalıydı. Hakem veremedi. Hakemlik bitti. VAR, çekmenin şiddetini hakeme bıraktı, devreye girmedi, VAR bitti! Karagümrük'ün attığı iptal edilen golde Tiago ofsayt, iptal doğru. 40'ta Fenerbahçe penaltı bekledi; Barış'ın sağ kolu açık lakin görüntüye göre topun hızı, şekli hiç değişmiyor, kola temas yok. Oosterwolde ile Serginho'yu önce çatıştırdı sonra sarılarla aklı sıra yatıştırdı! Serginho'nun, Brown'ın hem sağ ayağına hem sol ayağına yaptıkları 2. sarıdan kırmızı ama çözemedi. Top nerede eylem nerede? Rakibi tahrik, oyunu provoke her şey var. Hele ki 64'te yaşanan kargaşada çaresizliği ve sonrasındaki kararları ise bize hakemliği de bilmediğini gösterdi