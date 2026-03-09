MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe savunmasında Skriniar olmayınca sıkıntısı had safhada. Samsunspor sağ kanattan iki kez geldi, birbirinin kopyası iki gol attı. Her ikisinde de Levent'in pozisyon hataları vardı. Çekişmeli maçın uzatma dakikalarında Cherif, attığı golle F.Bahçe'yi hayata döndürdü. Liyakati olmayanları hakemliğin başına getirirseniz olacağı bu. Ligin akışını değiştirecek yönetimlere yol açtılar. Oğuzhan Çakır, ilk yarı bittiğinde soyunma odasına giderken etrafı sarıldı, itirazlar çoğaldı, yüzü bembeyaz oldu. Guendouzi maçın başında sözlü tepki ile hakemi yokladı ve çözdü. Tomasson'un ayağına bastı ama hakem Guendouzi'ye sarıyı gösteremedi. İlk yarı biterken sarısı olan Mendes, direkt Guendouzi'nin topuğuna bastı. İkinci sarıdan ihraç olmalıydı ama futbolu ve faulün ne olduğunu bilmediği için çalamadı. Kırmızı kaynadı gitti. Devre arası hakeme bu pozisyon için sözlü itirazında Guendouzi'ye karşı kendini suçlu hissettiğinden hakem ezildi. Yine kart gösteremedi, yuttu. Yanına kadar gelen Ederson'a sarı göstererek aklı sıra durumu kurtardı. 71'de Drongelen'in önlediği topta Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. Ntcham ceza alanı önünde İsmail'e faul yaptı, devam. 5 dakika sonra olmayan faulde Guendouzi kendini yere bıraktı, cart faul. Böyle hakemlik olmaz. Ne uzatma dakikaları ne yönetim şekli kabul görmedi. Suç hakemlerde değil, onları bu duruma düşürenlerde. Neden mi? Dün gece Ozan Ergün, bu gece Oğuzhan Çakır, hakemliklerinin 1. Lig seviyesinde olup olmadığını tartışacağımıza bu acemi hakemlere FIFA kokartı takıp ortaya atanlar utanmalı.