MUSTAFA ÇULCU

Derbiye kim atanırsa atansın, geriye dayalı istatistikler, yaşanmışlıklar ve hatta 'uğurlu mu uğursuz mu geliyor' algısı ile maç önü baskı altına alma çabaları oluyor. Maç sonu ise kaybedenin her şeyi hakeme yıkma eğilimlerinin üst eşikten olduğu futbol iklimimizde MHK, psikolojik hareketle Beşiktaş-Galatasaray derbisine Ozan Ergün diyerek beklentileri ters köşe yaptı.

BAZI ADAYLAR SON MAÇLARLA DEVRE DIŞI

Son hafta oynanan lig ve kupa maçlarında yapılan görevlendirmeler, saha ve VAR'da kötü performanslar bazı aday isimleri devre dışı bıraktı. Ozan Ergün ise salı günü Başakşehir-Trabzonspor kupa maçını yönetti. Derbiye düşünülen bir hakemin 4 gün önce kupada böyle bir karşılaşmaya atanması ne evrensel atama prensiplerine ne temayüllere ne de VeTAS'a uymaz. Sadece bizim futbol kültürümüze özgü uyar.

KART-FAULLERİ SIKINTILI! ONUACHU UNUTULMASIN

Ozan Ergün, son dönemde kronizm ile öne çıkan bir hakem. 12. kural faul ve fena hareketlerde ve de kart tasarruflarında sıkıntıları var. Sadece son maçında faul bile olmayan bir pozisyonda Nwakaeme'ye gösterdiği sarı kart bile onun futbol bilgisi hakemlik kalitesini sorgulamamıza yeter de artar! Hele ki Fenerbahçe- Trabzonspor maçında Onuachu'nun attığı gol öncesi Skriniar ile mücadelesine faul diyerek golü iptal etmesi hakemlik seviyesini gösteriyor. Derbiler zordur, bu derbi çok önemli olduğu için çok daha zor olacaktır. Bu müsabakaları yönetmeyenler maçta onları nelerin beklediğini bilemezler. Haaa.... Şunu da diyebilirsiniz sadece son hafta Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan, Kadir Sağlam'ın yaptıklarını gördükten sonra Ozan Ergün de yapsa ne olur? O zaman kimse bağırmayacak... Oyunun senaryosunu sahada oynayanların yazdığı hakemlerin etki etmediği bir karşılaşma olması dileğiyle...



