MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor taraftarı içeride Fenerbahçe mağlubiyetine tepkilerini tribünlere gelmeyerek gösterdi. Uzun zamandır tribünleri böyle boş görmemiştik. Acaba tribünlere disiplin blokesi mi var? Fatih hoca geçen hafta olduğu gibi bu hafta da üçlü savunma ile başladı yine benzer savunma arasına atılan bir topta Savic- Onana anlaşmazlığından Karagümrük'ün beraberlik golü geldi. Fatih hocamın aklında belli ki bir sistem değiştirme düşüncesi var ve bunu 'ligin sonuncusu ile oynuyorum, en rahat bu maçta denerim' diye düşünmüş olmalı. Ama Trabzonspor'un olası bir puan kaybına hiç tahammülü olmadığı gerçeği ortada. Çünkü ligin boyu kısaldı, üstelik zirveye ortak ve fikstür avantajı olan bir Trabzonspor var.

Maça düşük tempo ile ama iyi başladı. Klasik, Onana sağ kanata Ozan'a uzun top gönderdi, Muçi-Ozan al-ver yaptı; Ozan taşıdı, yüksek orta adrese teslim Onuachu'nun kafa golü ile öne de geçmişti. İlk yarı sol kanadı hiç etkili kullanamadılar. Trabzonspor ikinci yarıya iki değişiklikle ve birbirinin kopyası iki golle başladı. Ön direğe kesilen duran top aşırtma ve arka direkte Nwaiwu'nun golleri. Trabzonspor'un üç golü de hava indirme tugayından. Trabzonspor vites büyütmeden ikinci yarıda güzel oyunla haklı bir galibiyet aldı. Kutlarım.

Ali Yılmaz belki de en rahat maçını yönetti. Oyuncular ona, o da oyunculara ve oyuna çok saygılıydı. Oyunu hiç bozmadılar; hakem de oyunda kendini sakladı, sadece futbol oynandı. Her iki tarafın birer cılız penaltı beklentisi oldu, devam kararları doğruydu. Ozan'a gösterdiği kartı irdelemesini tavsiye ederim. Yeni jenerasyonun inişli çıkışlı grafiği olan Ali Yılmaz dün akşam sorunsuz bir maç yönetti. Onu da gönülden kutlarım. Bravo.