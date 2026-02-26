MUSTAFA ÇULCU

G.Saray ilk maçın skor avantajı ile öz güvenli başladı. Osimhen liderliğinde ön alan baskısını iyi yaptı. Barış etkili oluncu McKennie tekmelerle onu yıldırmaya çalıştı. Kenan Yıldız müthiş oynadı. Uğurcan ilk yarıda çok iyiydi. G.Saray geçişlerde final paslarında başarısız olunca bir türlü beklediği golü bulamadı. Rakip on kişi kaldı ama panikleyen Galatasaray olunca Juventus her şeyi göze aldı, yüklendikçe yüklendi, ikiyi-üçü buldu, maçı uzatmaya taşıdı. Rakibin 10 kişi kalmasını ve ilk maçın skor avantajını doğru kullanamayan Galatasaray'ı ve özellikle Okan hocayı uzatmalarda attığı golle Osimhen ipten aldı. Barış turu getirdi. Aldığı transfer ücreti Osimhen'e anasının ak sütü gibi helal olsun. Joao Pinheiro'nun ismi açıklandığı andan itibaren İtalyanlar medya üzerinden hakeme baskı kurdular. Demek ki bu psikolojik saha dışı harp ve baskı iklimi sadece bizde yokmuş. Maçta Spalletti, 4. hakem ve hakem üzerinden baskıya hep devam etti. 2026 Dünya Kupası'nda görev alacak UEFA'nın güven duyduğu isim 38 yaşında, 10 yıllık FIFA hakemi Pinheiro geçen yıl PSG-Tottenham Süper Kupa finalini yönetmişti. Bu tecrübeye rağmen maç kızışınca kontrolde zorlandı. Belli etmemeye çalışsa da bir ara rengi kaçtı. Daha 2'de Barış'a kontrolsüz giren McKennie'ye sarı çıkarmadı. Gatti önce Osimhen'e, sonra Sara'ya, Barış'a, Lemina'ya karşı gladyatör gibiydi, kart görmemesi mucizeydi! 35'te Torreira'nın ceza alanı içinde Thuram'a faulünde verdiği penaltı net doğru, Torreira'ya sarıyı pas geçti. Sarısı olan Kelly'in Barış'a gaddarlık içeren ciddi faulünde hakem önce ikinci sarıdan kırmızı gösterdi, VAR müdahalesi yedi. Pinheiro'nun karizması çizildi. VAR dan sarı iptal direkt kırmızı çıktı, doğru karar oldu. Normal sürede 25 faul, 6 sarı, 1 kırmızıya rağmen çok kart hatası yaptı. Uzatmalar sonrası maç toplam 30 faul, 7 sarı, 1 kırmızı ile tamamlandı.