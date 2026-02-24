MUSTAFA ÇULCU

Lider Galatasaray 3 gün önce mağlup olmuş, puanları eşitlemek için büyük fırsat yakalamışsın, oynadığın rakip Kasımpaşa ligin düşme potasında alttan üçüncü. Ligin en az galibiyet almış, en az gol atabilmiş üç takımından biri. Beklenti, tempolu, iştahlı, coşkulu ön alan baskısı ile rakibini kendi sahasına hapseden, arayan, etkili bir Fenerbahçe ama gel gör ki aksine sahada oynayan, isteyen, arayan bir Kasımpaşa vardı. Basit pas hataları ve top kayıplarına sakatlanan Çağlar ve Oosterwolde eklendi. Ne varsa Asensio'da var. Fenerbahçe öldü öldü dirildi, uzatmada attığı golle takıma can suyu verdi derken oyunu hiç bırakmayan Kasımpaşa beraberlik golü ile Tedesco'ya futbol dersi verdi. Yasin Kol koşmadan, yürüyerek maç yönetti. Maçın başında Talisca kendini bıraktı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Daha sonra Diabate ile Kasımpaşa penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. 31'de Nene topu çekti, Frimpong geç kaldı, Nene'nin ayağına dikkatsiz, temasla düşürdü, pozisyon penaltıydı, 'devam' dedi. VAR inceliyor, eli kulağa götürme jesti ile seyircinin gazını alma eğilimi gereksiz. Bu pozisyona VAR karışmaz. Sahada penaltı verilir veya verilmez. Frimpong'un Nene'ye kontrolsüz hareketi net sarı ama vermedi. İmdadına 4. hakem yetişti. 59'da topun oynandığı bölgede iki top var, hakem oyunu devam ettiriyor! Kim hangi topla oynuyor, UEFA yetkilisi görse bir yerleri ile güler. Ama Yasin bu, yapar! Kimse de karışamaz. Ben Ouanes'in ikinci sarıdan ihracı doğru. Yasin Kol maçı çok uzatmanın dışında hiç eyyam yapmadı, az hata ile sınıfı geçti.