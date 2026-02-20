MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe ilk 20 dakika öne çıkamadı. Öyle ki, rakibi ilk yarıda rakip ceza alanına 18 kez girerken F.Bahçe ise sadece 2 kez girdi. İlk golde Murillo topla o kadar rahat geldi ve vurdu ki, savunma yönlerini güçlü bildiğimiz Kante ve Oosterwolde sadece refakat ettiler. İkinci golde ise kaleci Ederson çok hatalıydı. İlk yarı son 20 dakika spikerin ağzından Kerem, Cherif, Talisca ve Asensio'nun isimlerini hiç duymadık. Skriniar'ın sakatlığı savunmada sıkıntıları artırdı. Asensio'ya sert baskı gelince F.Bahçe'de oyunu kuracak, rakip yarı alanda oynayacak futbolcu kalmadı. Durum 3-0 olmuş rakip tur avantajını sağlamış İsmail oyuna girse ne olacak? geçmiş ola... Bu rakibe karşı İsmail ile başlanmalıydı. Mağlubiyet Tedesco'ya yazar. İsviçreli Sandro Scharer, 37 yaşında, UEFA'nın elit hakemi. Geçen sezon Uluslar Ligi finali ve UEFA Süper Kupa finalini yöneterek en parlak dönemini yaşadı. Biz onu 20 Şubat 2025'te Avrupa Ligi Son 32 Anderlecht- F.Bahçe maçından (2-2) hatırlıyoruz. Hakem, orta alanda Guendouzi'nin faulünün etkisinde kaldı sonra Skriniar'ın faulünde toplamına sarı verdi. 23'te Oosterwolde'nin kapalı koluna gelen topta N. Forest penaltı bekledi, devam doğru karardı. 39'da Murillo'nun doğal konumda gibi gözüken koluna gelen topta F.Bahçe penaltı bekledi sahada hakem verse VAR dahil kimse karışamaz. Bence de penaltı değildi. Tedesco sözlü itiraz edince sarı gördü. Son golde Semedo ofsaytı bozdu, devamında golü atan Gibbs- White topun gerisindeydi, gol temizdi.