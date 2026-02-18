MUSTAFA ÇULCU

Gecenin yıldızları Sara, Osimhen, Lang ve Barış attılar, attırdılar. Seyirci desteğini arkasına alan Galatasaray ikinci yarıya müthiş tempo ve gollerle girdi. Savunmada sıkıntıların aksine hücumda ve baskıda çok etkili bir Galatasaray vardı. On kişi kalan Juventus'u resmen ezdi, sahadan sildi. Hakem cesur davranıp ilk yarıda Cambiaso'yu ikinci sarıdan ihraç etmiş olsaydı oyun daha erken çözülürdü. Oyuna başlayanlar, çıkanlar, girenler hepsi ama hepsi harikaydı. Bravo Galatasaray, yine bir tarih yazdın. Hollandalı Danny Makkelie 43 yaşında, UEFA'nın elit hakemi. Geçmişte Türk hakemlerine VAR eğitimi verdi. Şampiyonlar Ligi'nde 57 maçta 21 penaltı çalmış. Bu sezon 5 maç yönetti ki biri Galatasaray-Monaco maçı. Ülkemizi ve futbolumuzu yakından tanıyor. Ancak bu tanıma ön yargıya dönüşecek kadar tehlikeli boyut kazanmış.

Neden mi? Galatasaraylı oyunculara yapılanlara karşı önlem almada rahatsız edici uygulamaları vardı. Sarısı olan Cambiaso'nun 33'te Barış'a yaptığına faul çalıyorsa, ikinci sarıdan ihraç etmeliydi ancak etmedi! Hakemin yapamadığını Spalletti yaptı, durumu anladı ve ikinci yarıya oyundan aldı. 36'da McKennie'nin topsuz alanda Sallai'nin yüzüne yaptığı net sarı karttı faul verdi ama kart çıkarmadı. İlk yarı bittiğinde faul sayıları 3'e 11, kartlar ise karşılıklı birer sarıda kaldı. Nihayet Makkelie 67'de doğruyu buldu. Sarısı olan Cabal'ı ikinci sarıdan ihraç etti. Bir şeyler Makkelie'yi etkilemiş. Onu iyi tanıyan biri olarak ondan daha objektif ve üstün performans beklerdim.