MUSTAFA ÇULCU

Djalo ve Opoku'nun bireysel hatalarından karşılıklı birer gol ve hiç kornerin olmadığı vasat bir ilk yarı seyrettik. İkinci yarı oyun hareketlendi. Karşılıklı ataklar ve mücadele vardı. Biraz keyiflenir gibi olduk. Çok eleştirilen kaleci Ersin çok önemli kurtarışlar yaptı. Oyun gitti geldi. Uzatmalarda Beşiktaş'ın aldığı bu üç puan ömrüne ömür kattı. Orkun gerçek bir lider oyuncu olarak maça damgasını vurdu.

Mehmet Türkmen, röportajında "Bu oyunun içinde bulunmaktan keyif alıyorum" diyor, iyi güzel söylüyor da, şu oyunun ruhu olan faul ve kartlarda kendini biraz geliştirse de biz de onu seyrederken keyif alsak diyorum. Öğrenecek abisi... Yaz var, kış var, arkasında kapı gibi Ferhat abisi var! Ha gayret biz de sabırla bekliyoruz.

Maçın daha 26. saniyede Oh ile Opoku eşleşmiş birbirlerini yokladılar, belli ki sıkıntı yaratacak etkili bir ikaz gerekirken oralı bile olmadı. İlerleyen dakikalarda bu kez sertleştiler Oh masum, Opoku ise kurnazdı. Sıkıntı yaşanmaması şanstı! İlk yarı biterken Rashica'ya kontrolsüz girişinde Ömer Ali ye net sarı çıkmalıydı ama çıkmadı. İlk yarıyı kartsız bitirmeye çalışmak başarı değildir, olanı vermelisin. Başakşehir 50'de penaltı bekledi önce Djalo'nun kapalı kol-eline gelen top ve sonra Selke-Agbadou mücadelesinde devam kararları doğru. Murillo'ya çıkan sınırda sarı doğruydu. Maçta majör pozisyon yoktu. Oyuncuların centilmendi. Bu da hakem adına şanstı.