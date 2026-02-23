MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor üçlü başladığı oyunda basit top kayıpları yaptı. Savic ile Nwaiwu arasına attığı derin toplarla Gaziantep FK etkili oldu, gol de buldu. Onana'nın 6 net kurtarışı var. Fatih hoca yenilen golden sonra anında müdahale ile 4-2-3-1'e dönüp, çabuk reaksiyonla iki gol buldu. Oyuncular arasında mesafeler açıktı. Yapılan değişikliklerle sorun yanlış yerde arandı. Sorun savunmada değil merkezde Oulai ile Folcarelli ikilisindeydi. Onana maçın yıldızıydı. Trabzonspor çok değerli üç puan aldı. Çağdaş Altay kadronun tecrübeli isimlerinden, maça sakin ama tedirgin başladı. İnandırıcı olmayan hesaplı düdükler çaldı, güven vermedi. Maçın majör pozisyonu Trabzonspor'un Onuachu ile attığı 2. gol... Onuachu topa vurduğunda kaleci ile karşı karşıya mesafe 5-6 metre topu gören kalecinin hemen sağında da Muçi çok yakın ve pozisyonun içinde üstelik öne zıplıyor, kalecinin dikkatini çekiyor. Mesafe kısaldıkça, alan daraldıkça ofsaytta etki ve etkileşim artar. Bu pozisyona VAR hakemi Cihan Aydın oturduğu yerden direkt gol veremez! Hakeme, 'gel izle, kararı sen ver' diye OFR daveti yapmalıydı. Hakem izler, golü verir vermez karar onundur. Hele ki önceki gece G.Saray maçında yaşanan gol iptalinden sonra! Maalesef evrensel uygulama standardımız yok kafalar çok karışık.

***



OYUNU YÖNETİN, SUÇLU ARAMAYIN!

Beşiktaş coşkulu ve organize ön alan baskısı ile başladığı oyunda uzun savunmacılardan oluşan Göztepe defansının arasından Ndidi'nin kafa golüyle öne geçti. Tempo yüksekti. Emirhan ile Agbadou uyumlular. Beşiktaş çok hızlı kontratağa kalkıyor. Pas tercihlerini doğru yapınca golleri buldular. Proje takımı Göztepe alışılmışın aksine topa sahip olma oranını biraz yükseltmiş. Ancak güçlü bir oyun oynayan Beşiktaş'a karşı çaresiz kaldılar. Murillo öne destek veriyor, pozisyon bilgisi iyi ve tecrübeli. Attığı golle oyununu taçlandırdı. Oh be… Uzun bir bekleyişten sonra Orkun'un liderliğinde bu maçta her şeyi doğru yapan muhteşem Beşiktaş'ı özlemişiz. Üç puanın yanında izleyenleri futbola ve gole doyurdular. Ozan Ergün'ün ilk çeyrekte çıkardığı sarı kartlar doğruydu. Ancak Miroshi'nin, 45te Olaitan'a ve 50'de Orkun'a ayağa basmalarına ilkini verse ikincisini yapar mı bilemem ama hakem bu basmaları kartsız geçemez, işte onu iyi bilirim. Orkun'u yaptıkları faullerle yıldıran, tekmelerle döven Göztepeli oyunculara karşı proaktif davranıp önlem alamadı. Sonra Orkun sinirlenince çat sarı! Oldu mu şimdi? Beşiktaş'ın 3. golü öncesinde faul yok, gol temiz. Hakem aradan zor kaçtı az daha güzel bir gole engel olacaktı. Farklı skora rağmen bir hakem tepki alıyorsa kendini sorgulamalı! Oyun okuma, fauller, kartlarda sıkıntıları var. Kumaş iyi de daha hızlı gelişim göstermeli. Hakemler bir de şunu bilmeliler; insanların oynadığı bir oyunu yönetiyorsunuz suçlu aramıyorsunuz.