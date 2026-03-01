MUSTAFA ÇULCU

Hakem Cihan Aydın, Kocaelispor-Beşiktaş maçına iyi hazırlanmış. 62. dakikada Kocaelispor penaltı bekledi. Murillo ile Agyei hava topu mücadelesinde, Murillo'nun sağ kolu havaya yükselen oyuncunun dengesini sağlayacak oranda doğal, havadan inen ve bu kola temas eden top penaltı olmaz. Devam doğru. Rıdvan ve Ahmet didişmesinde hakem krizi iyi yönetti. Maçta gösterdiği sarılar doğruydu. Son dakikada Dijksteel'in şutu takım arkadaşı Serdar Dursun'un elinden sekiyor, kısa mesafeden beklenmedik şekilde hemen arkada Agbadou'nun doğal konumdaki eline geliyor, penaltı olmaz. Devam kararı doğru. 1 numaralı yardımcı hakem tacı yanlış veriyor, 4. hakem tabelayı ters tutuyor farkında değil. Bu garipliklere rağmen hakem çok başarılıydı, kutlarım.

Ancak gelişimi için maç bitiriş anını ve itirazlarda paniklemiş beden dilini gözden geçirmesini tavsiye ederim. Hakemlikte çevre kontrolü çok önemli; maçı bitirmek sanattır.

***



HAKEMLİK SAHA DIŞINDA YAPILMAZ!

Ali Şansalan maçın başında anlamsız tasarruf yaptı. Ui-jo'ya kontrolsüz girişinde Sanchez'e sarı vermedi, devamında 2 numaralı yardımcı, Makouta'ya hatalı ofsayt kaldırdı. Ui-jo elini illegal kullanarak Torreira'nın yüzüne faul yaptı, ihtar vermedi. Uğurcan'a hava topunda temasa faul verdi, 5 dakika sonra kaleci Victor'a benzeri hatta fazlası yapıldı 'devam' dedi. Janvier'e kontrolsüz girişinde Torreira'ya sarı göstermedi, buna biz çifte standardın tillahı diyoruz. Osimhen- Aliti pozisyonunda G.İaray penaltı bekledi. Osimhen'in önce rakibin ayağına basması var, penaltı yok. 65'te Mounie'ye kırmızı göstermedi. VAR'da Halil Umut Meler de devreye girmedi! Demek ki herkesin bir hesabı var. Şansalan şunu bilmeli; hakemlik saha dışı politikaları ile değil, saha içi başarılı performans ile yapılır. Uzatma dakikalarında Singo'ya çıkan sarı hatalı, acımasızlık içeren ciddi faul dolayısıyla net kırmızı çıkmalıydı. VAR'da Halil Umut Meler de devreye girmedi.