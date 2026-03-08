MUSTAFA ÇULCU

Her iki takım ikinci bölgede kontrollü başladı. Pozisyon üretmek yerine pozisyon vermemek adına alan ve adam markajını yaparak oynadılar. Atletizmi öne çıkan iki takım da özellikle orta alanda fizik temaslı baskılı oyunu tercih etti. Ceza alanına girmekte zorlandılar. Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalana kadar olan bölümde üretmekte zorlandı. Sonrasında Orkun sürekli öne çıkarak oynayarak üretime katkı verdi. Galatasaray sabır ve akılla çok değerli üç puanı aldı. Ozan Ergün'ün maçın başında Osimhen'e gösterdiği sarı sanırım hakeme dışarıdan ikazla geldi. Sallai mücadelesinde faul sonrası Orkun hakeme el-kol tepkisi sarı olmalıydı pas geçti. Barış Alper kontrolündeki topla giderken ayağı kayıyor denge kaybı yaşıyor lakin Uduokhai rakibin ayağına basıyor pozisyon penaltı ama hakem vermedi. Asllani'ye faulünde Sane'ye çıkan sarı kartta Arnavut futbolcunu yerdeki ayağı basmanın etkisi ile şekil bozukluğu, güç transferi oluştuğu görülüyor; kırmızı olmalıydı. Hakemin Orkun'a bu derece tolerans göstermesi ihraç edememesi kabul edilemez. Sarısı olan Osimhen faul düdüğü sonrası hakeme bakıyor ve sonra topa vuruyor, ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Ancak yoğun gürültüde sanırım hakem düdüğü duymadığını düşündü ihraç etmedi. Sane'nin Rıdvan'a gaddarlık içeren ciddi faulü kırmızı karttı. Hakem yine veremedi, VAR'dan kırmızı geldi. Abdülkerim'in sağ kolu kapalı penaltı olmaz. VAR dahil tüm hakem ekibi çok tecrübesiz isimlerden kurulmuş. Hakem çok kart ve faul hataları yaptı.