MUSTAFA ÇULCU

Oyuncular henüz oyuna ısınamamıştı ki Kayseri'de Dorukhan kırmızı kart gördü. Bir eksik kalan Kayseri organizeydi, gücü oranında oyunu bırakmadı. Hava hakimiyeti yüksek Onuachu'yu topla buluşturduğu anda, her zamanki gibi tabelayı değiştiren Trabzonspor, yine öyle yaptı. Hakem Cihan Aydın, oyuna VAR müdahalesi yiyerek başladı. OFR'den döndüğünde yüzü gerildi. İnanmadıysan kararında kal! Pozisyon önünde, en iyi gören sendin ama Dorukhan'a sarı verdin! VAR'dan doğru kararla sarı iptal, kırmızı geldi. 40'ta Brenet'in açık sol koluna gelen topta Trabzonspor penaltı bekledi. Lakin önündeki Brenet'e temas eden Onuachu, rakibe müdahale ettiği için aktif oldu ve ofsayttı… 3 dakika 7 saniye sonra 'sonucu önceden bilinen VAR müdahalesi' geldi. Penaltı olmaz, öncesindeki ofsayt doğru karar. Uzatmada Zubkov'un şutunda Benes'in genişlemiş-bariyer oluşturan eline gelen topta hakem, VAR'a yaslanmadan sahada doğru bir penaltı verdi. Bravo! Özlemişiz böyle kararları. 90+2'de Kayserispor penaltı bekledi. Mustafa'nın kolu doğal konumda, genişleme yok, devam kararı doğru. Cumartesi ve pazar maçlarında yaşanan hakem facialarından sonra Cihan Aydın'ın performansı merhem gibi geldi. İletişim esnasında paniklemiş, kısmen agresif görünen beden dilini düzeltmesini tavsiye ediyorum. Çünkü sen FIFA hakemisin.