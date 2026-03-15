MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray'ın en önemli silahı olan önde kaliteli baskısını, Başakşehir ilk yarıda kırmakta zorlanmadı. Galatasaray'ın maç trafiği çok yoğun. Başakşehir'in iki ön liberosu Umut ve Kemen hem savunmaya destek verdi hem de top rakipteyken nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayınca Galatasaray üçüncü bölgede etkili olmakta zorlandı. Cezalı Kazımcan'ın yerine hibrit sol bek oynayan Ebosele, Barış Alper'i karşılaşmakta sıkıntılar yaşadı ve bir pozisyonda da sarı gördü. Barış son zamanların en muhteşem çizgi oyuncusu. Rakipleri yerli-yabancı fark etmiyor, onu durdurmakta zorlanınca faullerin dozajı artıyor ve kartlar havada uçuşuyor. Bunaltan ön alan baskısı ile ikinci yarıya giren Galatasaray, bir de rakip 10 kişi kalınca ilk pozisyonda golü buldu. Çıkanlar-girenler hiç fark etmiyor. Galatasaray'ın oynadığı futbol çok fazla. Muhteşem oyunla 3 puan alan Galatasaray, arka arkaya dördüncü şampiyonluğa koşuyor. Hakem Batuhan Kolak, yeni jenerasyon hakem. Galatasaray'ın 39'da attığı golde Sanchez açık ofsayt, iptal doğru. İlk yarı Ebosele'ye çıkan sarı doğru. Sarısı olan Ebosele 56'da Sallai'nin ayağına basınca pozisyon önünde olan 1 nolu yardımcı bayrak çekti, hakemi uyardı, ikinci sarıdan kırmızı geldi. 84'te Nhaga'nın golünde yine 1 nolu yardımcı Çağlar Uyarcan yanlış uyardı, hatalı bayrak kaldırdı. Pozisyonun çıplak gözle bile ofsayt olmadığı net görülüyor. VAR golü verdi. 1 nolu yardımcı Çağlar Uyarcan çok formsuzdu. Hakem iyi bir performans sergiledi. Bu çizgisini bozmaz, geliştirirse iyi bir gelecek onu bekliyor.