MUSTAFA ÇULCU

Maç sabahı Felipe ve Mustafa sağlık sorunları yaşayınca Trabzonspor oyuna farklı bir 11 ile çıktı ve Umut ve Onuachu çift santrfor başladı. Muçi, Beşiktaş'ta kanatta oynayınca verimli olamamış, bu nedenle ayrılmıştı. Trabzonspor'da serbest oynayınca devamlı skor üretti. Bu oyunda özgürlüğü seviyor. Trabzonspor, 'Nasıl olsa maçı kazanırım' havasıyla başladığı oyunda tempoyu yükseltemedi, pozisyon bulamadı. Onauchu'yu ceza alanı içinde yüksek toplarla buluşturamadı. Kanat bekleri ilk yarı hücuma katılamadı. Fatih hoca, ikinci yarıya Augusto ve Pina'yı alarak başladı. Anında takımın çehresi ve temposu değişti. Kornerden Augusto ile gol geldi. Trabzonspor sonuç odaklı oynayıp kazandı.

Oğuzhan Çakır sahaya yakışan, atletik bir hakem lakin faul ve kartlarda sıkıntıları devam ediyor. 27'de Onuachu-Umut hava topu mücadelesinde ve 44'te Onuachu-Radu mücadelesinde Eyüpspor lehine çaldığı fauller sıkıntılara net örneklerdi. Hızla gelişim göstermeli. Maçın başında Umut Bozok'un kapalı sağ koluna gelen topta Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. Bir hafta sonra Galatasaray ile final gibi bir maç oynayacak olan ve kart sınırındaki oyuncuların olduğu takım veya takımların bir hafta önceki maçına faullerde ve kartlarda standardı olmayan bir hakemi atamanın rezaleti ve cehaleti, Oulai gibi kaliteli bir oyuncunun kart cezasına girmesine çanak tutmak demektir. Tabii ki oyuncuların kendisi de sorumluluğunu bilecekler ama faullerle sahada dayak yiyen Oulai, ilk reaksiyonunda sarıyı gördü.