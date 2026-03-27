MUSTAFA ÇULCU

Türk futbolunu yakından bilen Mircea Lucescu, Romanya'yı gol yememeye odaklı futbol planı ile oynattı. Risk almadı, sabırla tüm hücumlarımızı 6-3-1 gibi kalabalık savunma ile karşıladı. Kanat forvetlerimiz Barış ve Kenan'ın ne kadar etkili olduklarını bildiği için onları durdurmak adına kanat hücumcuları Man ve Mihaila savunmaya yardıma geldi. Ferdi içeriye santrfora koşu yaparak Kenan'ın önünü açmaya çalışsa da iki kişi ile önlem alınca etkili olamadık. Barış'ın kanadını ilk yarı hiç işletemedik. Kalabalık rakip savunmayı açmamız için daha fazla topsuz koşulara ve öne ekstra oyuncu çıkarmamıza ihtiyacımız var dediğimiz anlarda Kerem boş koşu yaptı defansı şaşırttı, Arda muhteşem pasıyla Ferdi'yi buluşturdu ve beklediğimiz golümüz geldi. İyi futbol olmayabilir ama önemli olan turu geçtik şimdi sıra finalde. Türkiye, o Dünya Kupası'na gidecek. Hakem Françoiş Letexier 36 yaşında... Son yıllarda UEFA'nın ve Fransızların güvendiği, formda hakemlerden. Asıl mesleği İcra memurluğu. Atletik yapısıyla çok koşuyor, sürekli hareketli, pozitif oyuna destek veren oyuncularla iletişimi iyi, evrensel kurallara, VAR protokolüne sadık 2024 Avrupa Şampiyonası finalini yöneten en genç hakem. Basit temasları oynattı, oyuna tempo kattı. Oyunda olması gereken yerde ortaya çıktı sonra kaydoldu. Kontrolü hep elinde tuttu, kalitesini ortaya koydu. Mert'e faulünde pozisyonla göz temasını erken kesince son eylemi göremedi, Mihaila'ya sarıyı göstermedi. Birligea'ya faulünde Abdülkerim'e sarı göstermeliydi. Gösterdiği diğer sarılar doğruydu. Başarılı bir performans gösterdi.