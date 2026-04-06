MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe, oyuna coşkulu ve etkili ön alan baskısıyla girdi. Beşiktaş ise kontratak futbolu ile daha net pozisyonlar buldu. Siyah-beyazlılar, savunmadan satranç oynar gibi pas trafiği ile çıkarak hücum aksiyonları geliştirdi. Asensio sakatlanıp yerine Fred girince Fenerbahçe bir süre oyun akışında şaşkınlık yaşadı ancak çabuk toparlandı, kanatlardan etkili oldu. Beşiktaş da travmadan dolayı zorunlu Murillo-Gökhan Fenerbahçe de ise Talisca-Cherif, Musaba-Kerem değişiklikleri geldi. Siyah-beyazlılar, Rashica ve Cengiz'i oyuna alarak dinamizm kattı, geçişlerle gol aradı ancak aynı şekilde geçişler ile kalesinde tehlikeler yaşadı. Kaleci Ersin kurtarışlarıyla gecenin yıldızıydı. Uzatmalarda hakemin hatalı yorumu ile gelen penaltı Fenerbahçe'yi ipten aldı. Yasin Kol ataması son derece riskli hatta hatalı olmasına rağmen takımların hakem için olumlu bakış ve demeçleri oyunun gerginlik eşiğini düşürmüş, güven ve sakinlik getirmiş. Bu ılımlı atmosfer hakemin işini kolaylaştırdı. İlk yarıyı 15 faul, 1 sarı ile iyi tamamladı. Kaleci Ersin'e gösterdiği kartı kişiliği ile önleyebilirdi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi asisti yapan Guendouzi ofsayt, iptal doğru. VAR'ı dikkatinden dolayı kutlarım. 68'de Beşiktaş penaltı bekledi, hakemin devam kararı doğru. Oyunu bozan eylemleri sonrası nihayet 78'de Rıdvan'a 80'de Oosterwolde'ye doğru sarılar çıktı. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı hatalı. Agbadou topla oynuyor sonrası takılma. Yazık, böyle penaltı olmaz. Maçın sonucunu Yasin Kol belirledi.