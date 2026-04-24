MUSTAFA ÇULCU

Samsunspor ideal 11'ine kavuşunca dirençli bir takım olduğunu gösterdi. Trabzonspor 'a penaltılarda turu getiren Onana maçın yıldızıydı. Atilla Karaoğlan maça iyi hazırlanmamış ya da kafası karışık! Maçın başında Samsunsporlu oyuncuların rakibi oynatmamak üzere yaptığı taktik faulleri çözemedi. 13'te Samsunspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. 26'da topsuz alanda Drongelen tek kol çekerek Onuachu'yu indirdi, sarı ve frikikti ama hakem sözlü ikazla geçiştirdi. Sarısı olan Coulibaly'nin 28'de Zubkov'a yandan dirseği net ikinci sarıdan kırmızıydı! Holse'nin ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması modern hakemliğin aksine aciz, idareci hakemlik modelinden başka bir şey değildir. 47'de Trabzonspor, 67'de Samsunspor penaltı beklediler, devam kararları doğru. 68'de kaleci Onana'ya kontrolsüz faul yapan önceden de sarısı olan Ndiaye'ye çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. Hakem ilk anda çözemedi, muhtemelen kulağına gelen üfleme ile doğruyu buldu. Pina'yı sürekli faullerle durdurmaya çalışan Holse maçta hakemin korumasındaydı. Maçın 90 dakikalık bölümü 6 sarı, 1 kırmızı ve 34 faulle tamamlandı. Karaoğlan'ın performansı bize neden ülkemizde derbi yönetemediğini ve UEFA'da kategori yükselemediğini gösteriyor.

FİZİKSEL OLARAK HAZIRLANMIŞ

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ın tek hedefi kupa olunca muhteşem taraftarının desteği ile maça önde baskı ve iştahlı başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesini de göz önünde bulundurarak maça hızlı ve etkili başladılar. Orkun Kökçü'nün yükselen performansı, El Bilal Toure'nın hırsı ve ara transferde gelmesine rağmen Beşiktaş'a büyük bir hava katan Oh'un sürekli arayışları ve erken gelen gol öz güveni yükseltti. Bu sezon Dört Büyükler'e kök söktüren Alanyaspor ilk golden sonra risk alıp açılınca Beşiktaş'ın istediği oldu. Farklı skorla turu geçmeyi bildi.

İlk yarıyı problemsiz ve iyi bir yönetimle geçen Cihan Aydın, 48'de Maestro topa basıp düşmesine, Olaitan hiçbir şey yapmamasına rağmen Beşiktaş aleyhine çaldığı faulle güldürdü. Bu da başarılı yönetimine nazar boncuğu oldu. Atletizmi yüksek olan Cihan Aydın, maça zihinsel, fiziksel olarak çok iyi hazırlanmış. Son dakikalarda Murillo-Enes didişmesinde proaktif davranışı gerçekten örnekti. Beşiktaş'ın muhteşem taraftarı önündeki muhteşem performansı ile övgüyü ve alkışı hak etti.