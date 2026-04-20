MUSTAFA ÇULCU

Samsunspor, yoğun maç trafiği ve sakatlıklardan yaşadığı düşüş sürecini atlatmış. Beşiktaş, rakip hücumlarını Asllani ve Olaitan ile durdurmakta yetersiz kalınca Orkun ger-i ye yardıma geldi. Bu kez ön alanda üretimde sıkıntılar yaşadı. Oh istediği topları almakta zorlandı. Cengiz halen vasat. Samsunspor atletik ön alan oyuncuları ile ikinci yarıda müthiş işler yaptı haklı bir galibiyet aldı. Hakem Gürcan Hasova, ilk yarıda bazı net faulleri atladı. Çevre kontrolü yapamadı oyunun içinde kaldı. Oh ile çarpışarak yere düştü, güvercin takla attı. Hakemler şunu bilmeliler ki kimse maça onları seyretmeye gelmiyor, herkes futbol seyretmeye geliyor. 31'de Oh'u formasından çekerek durduran Satka'ya sözlü ikaz olmaz net sarı olur... 35'de Zeki'nin ceza alanı önünde Orkun'a net faulünü atladı. 40'ta Olaitan'ın pozisyonunda Beşiktaş, 54'te Agbadou pozisyonunda Samsunspor penaltı bekledi 'devam' kararları doğru. Hakemin ikinci yarıda performansı yükseldi. Tomasson sağ koluyla topla oynayınca 90+1'de VAR'a bırakmadan Beşiktaş lehine sahada verdiği penaltı, hakemin notunu yükseltti. Ligde ilk büyük takım maçına çıkan Hasova'yı özellikle ikinci yarıdaki yüksek performansından dolayı kutlarım.

PENALTI YOK, DEVAM KARARI DOĞRU!

Her iki takımın da sahaya çok iyi yerleşmiş olarak başladığı maçta Trabzonspor ritimli paslarla oyunu geriden kurdu. Başakşehir ise savunmada saha parselasyonu, adam ve alan markajlı oyunu tercih etti. Sık kanat değişikliği ve ortalarla gol aradı. Trabzonspor'un uzun paslarla Onuachu üzerinden yaptığı atak planlarında Onuachu-Onur eşleşmesi sıkıntı yarattı. Pina'nın kanat bindirmeleri etkiliydi. Ceza alanı içine Onuachu'ya yapılan yüksek ortalarda Başakşehir savunmasının merkezinde 1.94 lük Duarte ve Opoku fırsat vermedi. İkinci yarı kora kor mücadele ve çekişme vardı. Mustafa'nın 40 metre taşıdığı top ve Augusto'ya al da at dediği pas ile gelen gol muhteşemdi. Trabzonspor tam maçı aldım dediği anlarda geriye yaslanmanın bedelini uzatma dakikalarında yediği beraberlik golü ile pahalı ödedi. Alper Akarsu'nun futbolun doğasında olan basit temasları oynatması oyuna tempo kazandırdı. 41'de kornerden gelen topu kafa ile uzaklaştıran Bertuğ'un pozisyonunda ve 70'te Augusto-Opoku pozisyonunda Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararları doğru. Hakem temaslı oyuna izin verdi. Maçın keyifli geçmesine katkı sağladı. Modern çizgide hakemlik yapan Alper Akarsu bu yönetimi ile övgüyü hak etti. Bravo...