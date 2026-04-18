MUSTAFA ÇULCU

Geçen haftaki sonuçlardan sonra ön alanda baskılı, coşkulu, istekli, üretken futbolu Fenerbahçe'den beklerken aksine Rizespor oynadığı akıl dolu futbolla beklentilerimize cevap veren taraf oldu. Orta ve ön alanda atletik oyuncuları olan Fenerbahçe'de Asensio olmayınca oyunu kuracak tempoyu yükseltecek, gerektiğinde oyunu sakinleştirecek oyuncu yok. İlk yarıda hemen sonuca gitme aceleciliği içinde stresli, baskı altında ve pozisyon üretmekte zorlanan bir Fenerbahçe seyrettik. Öyle ki kaleyi bulan ilk isabetli şut 42'de Kerem'den geldi. Rizespor, 2. yarıya adeta golle başladı. Sıkışan, gerilen oyunda kartlar çoğalınca Samet ikinci sarıdan ihraç oldu. İki dakika sonra gelen penaltı golü Fenerbahçe'yi hareketlendirdi. Bir eksik kalan rakibi karşısında Kerem'in golü Fenerbahçe'ye can verdi derken uzatmalarda hatalı çıkış yaparak ikinci golü yiyen kaleci Ederson o canı aldı. Adnan Deniz Kayatepe anlamsız karta geç girme planı içinde olunca bazı sarıları pas geçti, konuşarak 36'ya kadar geldi. Sonra kartlara girdi. Hakemlikte aşırı hoşgörü iyi değildir. Doğru olan, kartı ne zaman vereceğini bilmek ve uygulamaktır. Pas geçilen her kart kontrol aşınması oluşturur. 36'dan sonra kartların çoğalmasının sebebi budur. 20'de Çağlar-Sow mücadelesine ve 32'de kornerden gelen topta Fenerbahçe'nin aleyhine çaldığı faulleri tekrar seyretmeli. 29'da Fenerbahçe, 45+3'te de Rizespor penaltı bekledi, devam kararları doğru. Sarısı olan Samet'in ikinci sarıdan ihracı doğru. 78'de hakem, VAR müdahalesi yedi. Fenerbahçe lehine VAR'dan gelen penaltı doğru. Zaman geçirmelerde ve kararlarını protestolarda proaktif olamadı. Yarınlarda belki daha iyi hakem olacak ama bugün için kalitesi bu kadar. Vasatı aşamadı.