MUSTAFA ÇULCU

Alanyaspor'da kart cezalısı Hadergjonaj olmayınca Trabzonspor hedef olarak Mustafa ve Nwakaeme ile bu bölgeyi kullandı. Bu ikiliye Oulai'nin desteğiyle oyunu buradan kurdular. Trabzonspor'un oyun ezberindeki yüksek kanat ortaları ile gol arayışları Onuachu olmayınca, Augusto ve Ozan ile devam etti ve gol de böyle geldi. Beklenmedik anda gelen penaltı ile Alanyaspor beraberliği yakaladı.

Mehmet Türkmen yer alma, pozisyon takibi, oyun okuma, hareketlenme, fauller, kartlar konusunda hiç gelişim gösteremeyen bir hakem. Koşacağı yerde duruyor, duracağı yerde koşuyor. Saha içinde tuhaf aksiyonlar gösteriyor ve pandomim sanatçısı gibi beden dili kullanıyor. İlk yarıyı bitiriş şekli tam bir skandal. Maçın üzerinde kendi kurallarını uygulama, bu derece ego ve kibirli hakemlik yapma gücünü ona kim veriyor merak ediyorum? Nwaiwu ceza alanı içinde topa elle temas edince Alanyaspor lehine VAR'dan doğru bir penaltı kararı geldi. 2 nolu yardımcı, 3 metre geride kalmış Güven elle oynadı diye ilginç bir bayrak kaldırıyor! Hakemin performansını UEFA'dan bir scouting izlese, bırakın FIFA kokartını, "Bu ligin hakemi değil" diye rapor verir ki, bize göre de öyle zaten.

YILMAZ NET KIRMIZI KARTI VERMEDİ!



Fenerbahçe maça öyle müthiş ön alan baskısı ile başladı ki Kayserispor'u adeta sahasına hapsetti. Bu baskı her an gol getirecek derken 20 dakika sonra Kayserispor ayağa 3-4 pas yaparak öne çıktı. Tehdit hücumları geliştirdi, hooop Fenerbahçe geriye yaslandı, baskı temposu ve devamlılığı düştü. Kadro derinliği ve kalitesi skoru belirledi. Onu nasıl bir maçın beklediğinin analizini Ali Yılmaz yapamamış. Daha ilk 3 dakika içinde Dorukhan'ın Talisca'ya, Furkan'ın Guendouzi'ye faulleri her şeyi belli etti ama o yine maçı okuyamadı. Faul ve kart hataları yaptı. En büyük hatası, toptan sonra Makarov ile Guendouzi temaslı oldukları anda Makarov rakibini kafa ile itmiyor, aleni kafa atıyor. Kırmızı kart olmalıydı. Sokak kültüründe kafa atarsın ya, futbolda illa böyle olması gerekmez. Bu kafa kırmızı karttır. VAR'ın da futbol bilgisi yetmedi. Kayserispor teknik direktörü, ikinci yarı Makarov'u oyundan alarak hakemlere tokat gibi bir ders verdi. Bu krizde kalesinden çıkıp olay yerine gelen Ederson'a çıkan sarı doğru. Ali Yılmaz, bu performansıyla modern hakemlik prototipi mi veya doğru ellerde mi? Hayır. Hakemlikte oyunu hissetmek, kartları ne zaman hangi hallerde vereceğini bilmek gerekir. Hakemin eksiği çok. Sabredelim belki 2032'ye yetişir ya da yetiştirirler.