MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray, atletizmi yüksek oyuncuların arasına İlkay ve Sane gibi iki oyun aklını yerleştirerek direkt galibiyet için çıktığı maçta erken bulduğu gollerle öne geçti. Üçlü savunma yapan Göztepe geçişle çıktığında, savunmasının arkasında derin, özellikle sağ kanatta geniş boşluklar bıraktı. Sallai bu bölgeyi etkili kullandı. Biri duran toptan olmak üzere iki gol de bu kanattan geldi. İlk golün sahibi Barış Alper, santrforda çok iyiydi. Galatasaray ilk yarıda istekli, ritimli pas trafiği ve iyi futbol ile oyunun kontrolünü elinde tuttu. İkinci yarı sahada bambaşka bir Göztepe vardı. Özellikle 45-70 arasında oyun Uğurcan ile Göztepe hücumcuları arasında geçti. Uğurcan kalesinde devleşti. Göztepe'nin yüksek baskılı oynadığı anlarda Galatasaray kornerden üçüncü golü bulunca rahatladı ve kazandı. Hakem Alper Akarsu, fiziksel ve zihinsel olarak kendince maça bir hazırlık yapmış. Maçı nasıl yöneteceğini kafasında planlamış. Ancak eksiklikleri ve acemilikleri olduğu görüldü. Sakin duruşu artısıydı. Bazı basit temaslara çaldığı fauller kabul görmedi. Saçma sapan kart göstermeden maç tamamlama arzusu ise çağdaş değildi. O hakemlik anlayışı 70'li, 80'li yıllarda kaldı. Yıl 2026 Alper Akarsu kardeşim! Maçta hakemi zora sokacak spesifik pozisyon yoktu. Bazı hatalarına rağmen maçtan iyi çıktı.