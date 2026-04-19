MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray risk almadan başladığı oyunda, erken öne geçti. Oyunun kontrolünü eline aldı. Gençlerbirliği merkezi kalabalık tutarak İcardi'yi etkisiz bırakmaya çalıştı. İcardi top almak için içeriye gelince boşalttığı bölgeye Barış ve Yunus, savunma arkasına koşular yaparak pozisyonlar buldu. Yürüyerek oynayan İcardi'ye rağmen Galatasaray, ön bölge presiyle rakibini hem önde boğuyor hem de kalesinden uzak tutuyordu. Sahada her iki takım oyuncuları, seyirci ve hakemler dahil nabzı 100'ü aşan kimse yoktu. Sakin giden maçı hakemler bile hatalı kararlarıyla kızıştıramadı. Galatasaray kalitesiyle kazanmayı bildi. Batuhan Kolak'ın maçı 4.5 dakika geç başlatması kabul edilmez. İlk yarıda Sara, Oğulcan ve Zuzek'e sarıları pas geçmesi de kabul edilmez. Basit temaslara faul çalması tam bir kalitesizlik. İcardi-Thalisson ve İcardi-Hanousek pozisyonlarında penaltı yok, devam kararları doğru. Sallai'ye gösterdiği sarı tam bir komedi. Çünkü pozisyon faul değil! Sonra Tongya'ya çıkan sarı, balans ayarıydı o da komedi. Galatasaray'ın 63'te attığı gol, tertemiz. Yunus öne boş alana koşuyor, Goutas teması kendi alıyor, top arkalarından geçiyor, bir mücadele söz konusu değil ve Sane golü atıyor. Buz gibi gol badem oldu. VAR simülasyonu da tuhaf, hatta skandal! Uzatmalarda Gençlerbirliği penaltı bekledi ama penaltı yok. Davinson'un kolları zaten kapalı. Hakem iyi kumaş olabilir ama bu maçta çok acemiydi. Skor hakemleri kurtardı.