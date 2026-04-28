MUSTAFA ÇULCU

Konyaspor tam bir teknik direktör takımı olduğunu gösterdi. Ayağa ritimli pas ile rakip alana geçişleri, hücum ve savunma kombinasyonları ve oyun ezberleri ile ilk yarıda oyunun hakimiydi. Trabzonspor alternatifi dar kadrosu ile bu sezon beklentilerin üstünde işler yaptı. Fatih Tekke izleyenlere keyif veren bir futbol felsefesi geliştirdi. Ancak Konya karşısında ilk yarıda dirençsiz, topu rakip alana taşıyamayan hatta yorgun belki de sezonun en kötü maçını oynayan bir Trabzonspor vardı. Ozan, Bouchouari ve Augusto'yu alarak ikinci yarıya başlayan Trabzonspor rakip alanda daha fazla görünen, ön alan baskısı yapan, pozisyon arayan bambaşka bir kimlikle oyunun hakimiydi. Bu baskı karşısında Konyaspor kalabalık savunma ve geçiş oyununa döndü. Trabzonspor'un her iki yarıdaki oyunu siyahla beyaz kadar farklıydı.

Ülkemizin en üst düzey hakemi Halil Umut Meler, maçta ilk faul düdüğünü 16'da çaldı. Oyuncuların hakem yönetimine güven ve saygısı yüksekti. 68'de Onuachu-Nagola mücadelesinde Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararı doğruydu. 85. dakikada Konyaspor'un golü ofsayt, iptal doğru. Meler oyunu hissederek yönetti, kartlarını doğru kullandı, oyuna tempo kattı. Güçlü ve karizmatik hakemliğini ortaya koydu. Performansı ile övgüyü hak etti.