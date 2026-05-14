MUSTAFA ÇULCU

Lig şampiyonluğu kadar değerli olan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzanan yarı final maçında inanılır gibi değil ama ilk yarıda topla daha fazla oynayan takım Trabzonspor'du fakat gol beklentisi sıfır. İsabetli şuttan vazgeçtim şutu yok! Trabzonspor, ikinci yarıya daha coşkulu ve istekli girdi. Gençlerbirliği bunu kalabalık savunmayla önledi, hızlı geçişle golü buldu. Fatih hocadan doğru hamleler geldi. Nihayet kornerden gelen yüksek topla beraberliği yakaladı. Çok zorlandığı maçı tecrübesiyle kazandı.

MHK Başkanı, çullulara çulsuzlara takılı kalıp aklı sıra subliminal mesajlarla uğraşacağına işine, evrensel atama prensiplerine odaklansa ve hakemlerin performanslarını takip etse Ali Yılmaz'ın son 2 maçındaki formsuzluğunu görür, bu maça atamazdı! Ama bunun için liyakat lazım. Ali Yılmaz o kadar basit temaslara uydurma fauller çaldı ki oyunu ve tempoyu kesen kendisi oldu. 52'de Nwakaeme'nin aleyhine çaldığı faul sonrası oyuncular gülmeye başladı. Hakemin kapasitesini çözen futbolcular, kararları kendileri vermeye, birbirlerini itip kakmaya, oyunu çirkinleştirmeye başladılar. 90'da Bouchouari ile Furkan mücadelesinde hakem sarı çıkardı, herkes önceden sarısı olan Bouchouari'ye gösterecek diye beklerken - çünkü oyuncuyu işaret etti - yerden kalkmasını bekledi. Oyuncular etrafını sardı, hoopp kart Furkan'a döndü! Hakemlik burada bitti. Demek ki kapasitesi bu kadarmış, üzüldüm! Oysa ilk maçlarında bize iyi bir hakem geliyor diye umut vermişti. Maçta 33 faul çaldı, yarısı faul değil. Bundan sonra hakem için ne söylesem boş…