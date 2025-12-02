Eksik kalmış Trabzonspor ve Beşiktaş'ı derbilerde mağlup edip, Rize deplasmanında 5 golle kazanınca Fenerbahçe'nin ligin ikinci haftasında Galatasaray'ı şampiyon ilan edenler tarafından bu derbinin favorisi ilan edilmesi "yeni" normalimiz. Eldeki eksiklere bakarsak doğru ilk 11 ile çıkan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un Lemina'yı stopere çekmesi daha dar alanda sakatlığa kapalı bir oyun, sağ bekte Davinson Sanchez ise Arda ihtimali varken tecrübeyi tercih etmek demekti. Bu kadrolarla geçişi oynayacak olan takım avantajlı olacaktı. İlk yarıda kontrolü elinde tutan Galatasaray'ın geri dönüşlerdeki başarısı ev sahibini tıkadı. İki kanat Kerem ve Nene, karşılarında orijinal bekler yokken bile dublörlere üstünlük sağlayamadılar. Sıkışan oyunda bir yetenek çıkar ortaya, Alpler'de slalom yaparcasına bir gidiş ve son vuruş. Leroy Sane'nin elmas olduğu gerçeği. İkinci yarıda Galatasaray'ın derinde karşılarken yüksek topların sıkıntı yapması kuvvetle muhtemeldi. Okan Buruk, yorulan İlkay Gündoğan'ı doğru zamanda oyundan aldı ve Lemina orta sahaya, Arda'yı stopere çekti. 42 uzaklaştırma, kazanılan 20 hava topu, 55 ikili mücadele kazanma ve 11 top kapma Galatasaray'ın takım savunmasının rakamlarla ne yaptığını açıkça gösteriyor. Fenerbahçe, 2 isabetli şutla bitirdi maçı evinde. Biri Jhon Duran'ın namağlup apoletini söktürmeyen golü. Kendilerince havayı yakaladıkları bir derbi öncesini bu kez sakin geçirdiler ama yine olmadı. Galatasaray lider geldiği Kadıköy'den ikinci yarıda hücumda eksik kalsa da kadrosunda tüm eksiklerine rağmen takım oyunu ile lider dönmeyi başarıyor Kemerburgaz'a.