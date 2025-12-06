Dört gün önce derbi oynamış, 4 gün sonra deplasmanda Monaco ile oynayacaksan rotasyon yapar, 1-2 asını ve sakatlıktan dönenleri dinlendirirsin. Eğer rakibin 14 resmi maçtır yenilmeyen Samsunspor değilse!.. Okan Buruk, derbi 11'ini dün de sahaya sürerken aslında maçın hikâyesinin de zorluğunun da ipucunu verdi. Samsunspor ön alan baskısı yapmadan başladığı maçta set hücumunda sabırla top çeviren ev sahibi karşısında hatlar arasını iyi kapattı ama o hattı bir kez kıran Sane'nin plasesi oyunu değiştirdi. Samsunspor ön alan baskısına geriye düşünce başladı ve geçiş hücumları Galatasaray'ın iyi yaptığıydı. İlk yarının yıldızı golünün ardından Osimhen'e al da at pası atan Leroy Sane… "Çok zor maç, kolaylaştı mı?" diyenlere Samsunspor'un diyecekleri vardı. Lemina çıkıp genç Arda girdiğinde 45-60 arası büyük baskı yedi ev sahibi. Oyunu %63 ile Samsun almış ve Sane ile düello yaparcasına iyi oynayan Emre golü attırmıştı. Derbi yorgunu takımda Kazımcan, Emre karşısında çok zorlanınca, üstüne sağ beke yollayan Arda da tecrübesizliğine yenik düşünce maç 2-2'ye gidiyor havası oluştu. Oldu da Emre'nin golüyle. Geçen sezonun 3-0'dan 3-3 biten maçlarının kâbusu geri mi gelmişti? Emre'nin golünde top kendisine çarpıp giren Osimhen'in ise söyleyecekleri bitmemişti! Nefis bir golle tabelayı da belirledi, liderlik koltuğundan da kaldırmadı takımını. Nefis bir maç izledik. Kaybeden Samsunspor'a da hocası Thomas Reis'e de tebrikler.