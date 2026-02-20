Eylül 2021'de Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 kaybederken Vitor Pereira takımını sahaya 3-4- 2-1 dizmiş, orta sahada Gustavo ve Mert Hakan ön taraftan yardım almayınca 40x50 metrelik alanda çaresiz kalmışlardı. O Pereira, dün İngilizlerin başında sahaya çıkarken, Tedesco'nun Trabzon'da kazanırken etkili dizilişinden vazgeçmesi derbi galibiyetinin sarhoşluğu mudur bilinmez ama o maçın en etkili adamı İsmail Yüksek'i, Kasımpaşa maçına saklamış olamaz değil mi?

Nottingham Forest oyunu da ilk golü Murillo'nun ayağından bulduğunda onu orta sahada kovalayan Kante'nin koşu kesmesi ve ilk 20 dakikada sadece 2 pas yapması ilerleyen dakikalar için de tehlike çanıydı. Avrupa Ligi'nde tecrübesiz santrforu denemek, "Fenerbahçe, Avrupa'yı bıraksın hedef şampiyonluk" diye çığıranlardan kabul görmüştür ama oyunun kalbi orta sahada her dakika İsmail'i arayan Fenerbahçe, Skriniar da sakatlanıp çıktıktan sonra İngilizlerden ilk yarıda 15 hücum yedi ve tabela 0-2'ye gelmişti. Premier Lig'in esaslı takımlarından Aston Villa'nın Kadıköy'de kazanırken 13 hücumu olduğunun altını çizeyim. "Maçı değil turu da verdim" değişikliğidir Kerem ve Mert'in devrede çıkması. İsmail'in de oyuna girmek için 61'i beklemesi gibi… Pereira 69'da yaptığı değişiklerle hem "tur bizim" dedi hem de kalan yarım saati idman maçına çevirdi. Tedesco'un ligde namağlup takımının derbi karnesi parlak ama Kadıköy'de iki İngiliz'in aldığı galibiyeti ve Avrupa'ya teorikte vedanın teknik adamın garip tercihleriyle gelmesi sadece soru işareti değil, yanına iki ünlem de gerektiriyor.