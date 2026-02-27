İyi futbol oynayıp, teknik adamınızın da fark yarattığı zor bir deplasmanda kazanmak, bir sonraki maçın yolunu aydınlatır, öyle değil mi? Fenerbahçe, Trabzon'dan aldığı 3 puandan sonra geçen hafta evinde Nottingham maçına elle tutulur bir iddiayla geldi. Tedesco'nun orta sahayı hafife aldığı, İsmail'i yedek soyundurduğu maçı İngilizler 3-0 kazanırken, Fenerbahçe'nin tartışılanı bitirici santrfordan çok üretkenlikti. İtalyan teknik adam, Kasımpaşa karşılaşmasının ikinci yarısında nedense hiç düşünmediği Kerem'i, sahaya sürerken eksikler-cezalılarla atanı-tutanı noktasında taraftarına güven vermeyen Fenerbahçe için geçer yorum, "Antalya maçına bakalım" idi… Nottingham'da 5 as oyuncu yedek soyunurken, İsmail'in yine büyük oynadığı maçta orta sahada gözden çıkartılmış Oğuz da parlayınca hesapların ötesinde bir ilk yarı izledik. İngilizler geriye düştükten sonra 10 dakikalık bölümde 4 net pozisyon verdiler. Cherif ile Kerem'in yakaladıkları filelerle buluşsa Başkan Marinakis, Pereira'yı devre ortasında kovardı. Portekizli hoca baktı ki pabuç pahalı ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Kerem'in penaltısı sonrası uzatmaya götürecek sadece bir gole ihtiyaç varken, maç eksiğinden dolayı oyundan düşen kadro karşısında Nottingham 20 dakikalık dilimde momentumu aldı ve suskun tribünlerine adeta "Ohh" çektirdi. İki travmatik maçın ardından Ali Koç'un özel nefretini kazanmış 3'lü defansla bir İngiliz takımının evinde kazanmak önemli. Ama camianın "Önemli olan şampiyonluk" baskısının Tedesco'yu da bu 180 dakikada etkilediği kesin. Ve elbette dün cezalı ve sakatların…