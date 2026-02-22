Dün Galatasaray'dan 3 saat önce evinde Como karşısına çıkan yaralı Juventus, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Onlar kötü gidişe bir halka daha eklerken Galatasaray'ın yüksekten uçuşuna engel olacak şey, rehavetti. Okan Buruk, ilk sezonunda aralarında Kadıköy'de 3-0 kazandığı derbi de olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisiyle Avrupa mesaisinin olmadığı sezonda Konya deplasmanına geldiğinde beklentilerin ötesinde kadroda rotasyon yapmıştı. 9 maçtır kazanamayan Konya o gün sahadan 2-1 galip ayrıldı. Tüm bunlardan ders çıkarmak lazım!

Dün Galatasaray ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamlarken futbol adına sahaya hiçbir şey koyamadı. İcardi'yi neden devrede oyundan aldığını Okan Buruk açıklayacaktır. 3 değişikliğe rağmen yeterli baskıyı kuramadığı oyunda önce kornerden gelen gol, ardından Sallai'nin hatası sonrası Konya'nın 2'nci sayısı. Şampiyonlar Ligi'nin yüksek temposu çok takımı zorluyor. Ama dünkü kötü futbolu ve 3 puan kaybını yorgunlukla açıklayabilmek mümkün değil. 3 puan kaybın sorumlusu 4 gün önce Juventus'a 5 gol atan takımın hocası Okan Buruk'tur. Kafaları hiç eğmeden Torino'daki rövanşa ilk maç 0-0'mış gibi başlamak zorundalar. Galatasaray tarihinin en büyük zaferlerinin ardına bu gölgeyi düşürdüler.