Tiyatro kadim bir sanattır ve sahnedekiler ne kadar tecrübeli ve usta olurlarsa olsunlar oyun sahneye konmadan onlarca prova ister, replikler disiplinle ezberlenir, ustalar bazen doğaçlama yapar mı yapar. Bir film bu kadar provayı kaldırmaz ama eninde sonunda tiyatro canlıdır, performans sanatıdır. Takım oyunlarında, futbolda olduğu gibi. Rolüne iyi çalışmaz, ne yapacağını bilmezsen o büyük, sana iki katı büyük görünür. Tedesco sürekli rolleri değiştiren, replikleri de yeniden yazan bir teknik adam. Dün üçlü defansla başlayan Fenerbahçe ilk yarıda kalesinde iki gol görürken, ev sahibinin 4 hücumu, iki isabetli şutu, bir golü bir de tartışılan bir forvet hattı vardı. Samsunspor'un ilk yarıda hava toplarında 8/2, ikili mücadelelerde 34/28 önde olduğunun altını çizmek lazım… Samsunspor orta saha ve en önde oyunu 60 dakika iyi kontrol etti. Buna itiraz eden tek adam Guendouzi idi. Tedesco onu 6 numaraya kementle bağlamaktan vazgeçmedi ama Fransız kabına sığmayan oyunuyla takımı öne taşıdı. İsmail değişikliğiyle oyunu rakip sahaya yıkan Fenerbahçe'de Talisca yokken Asensio da en etkisiz 90 dakikasını oynarken, Cherif, Cherif'in olması gerektiği ceza sahası içine 5 orta yaptı, vuran yoktu. Samsunspor, üçlü oynarken Mert, dörtlüye döndüğünde Levent varken Fenerbahçe'nin sağ kanadını maç boyu yıkarken, ev sahibi de beraberliği aynı kanadı delince buldu ve ardından Cherif'in galibiyeti getiren golü… Tedesco denemeye devam ediyor, dün şanslıydı. Ağır rahatsızlığı sonrası şifa bulacağı bir galibiyet...