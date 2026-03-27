Montella'nın aday kadro ve ilk 11 tercihlerine uzun zamandır katılmıyorum ama sonuçta A Milli Takım'ın teknik direktörü bizi Dünya Kupası'na götürsün biz de sonuna kadar haksız olalım. Ülkenin en formda orta saha oyuncusunu kaptanı olduğu takımın stadyumunda yedek soyundurmak, Samet'ten çok daha iyi stoperler varken havuzda, yıllardır ondan vazgeçmemek bir de elbette en uçta oynayacak fizikli bir santrforu bunca zamandır bulamayıp, ancak geçiş hücumlarında etkili olabilecek Kerem'den 9 işi beklemek... Lucescu, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi efsaneler milli takım forması giyerken de Romanya'nın teknik direktörüydü. Kurt hoca, elindeki malzemenin farkındaydı ve geçiş arayacaktı. Öncelikle buna fırsat vermedik. Hücumda orta yapılacak santrfor olmadığında hep ikili oyunlara başvurup merkeze kısa paslarla çıktık ki o toplara şut atacak Orkun Kökçü işte bu sahanın sahibi takımın kaptanı, kulübedeydi. Barış ağır markajdan kaçamazken ilk yarının matkap adamı Kenan Yılldız'dı ama tabela değişmedi. Arda bu, şapkadan tavşan çıkarmak daha kolaydır Ferdi'ye yaptığı asistin yanında. Müthiş bir derin topu kepçeledi ve onun kalitesi, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun tecrübe ve mücadelesi ve Ferdi'nin bitmek bilmeyen enerjisiyle birleşince, Romanya geriye düştüğü maçta bile kafasını kaldıramadan, -tek tehlikeli şutu karambolde oğul Hagi'nin attığı- ama sonuçta isabetli şut çekemeden döndü Bükreş'e... Salı akşamı dünden daha zorlu olacak. Sonunda kupa değil Dünya Kupası bileti var. O bilet, milyonlarca insanın hasret kaldığı bilet. Alın gelin...