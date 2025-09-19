Şampiyonlar Ligi seviyesinde en fazla sahne alan Galatasaraylı oyuncular, takım olarak bu kadar kolay ve ucuz goller yememeli. İlk yarım saatte Frankfurt'a top göstermeyen, Yunus'la erken golü bulan İlkay'ın akıl dolu frikiğine kötü bir vuruş yapan Barış'a rağmen Galatasaray taraftarlarına güven verdi. Futbolda başarı ayrıntılarda gizlidir. Yunus'un gereksiz pas fantezisi pahalıya patladı, Frankfurt golü buldu, tribünleriyle birlikte bir anda morallendi. Yine Devler seviyesinde bir İtalyan hakem Guida böyle hata yapmamalı. Torreira'nın rakipten temiz çaldığı topa rağmen İtalyan, faul düdüğü çaldı ve Barış'ın attığı kafa golünü resmen engelledi. Oysa bekle, golü ver, eğer bir hata varsa VAR'dan döner. Galatasaray'ın devreye berabere gireceğini düşünürken, öyle kötü iki gol yediler ki tribünlere adeta saç baş yoldurdular. Can'a bu kadar rahat vuruşu amatör maçta yaptırmazlar. Hayaller üç puandı, sonuç hüsran oldu. Yenilen iki golde Sanchez'in pozisyon hataları vardı. Uyarıyorum; Galatasaray'ı rakip kaleye hızlı taşıyacak dediğimiz Sane böyle oynayacaksa sorun yaratır. Dünya şampiyonu olmuş, Devler Kupası'nı kaldırmış, sayısız şampiyonluklara imza atmış İlkay, Galatasaray'ın saha içi öğretmeni olmalı, bütün takımı pozisyon bilgisi konusunda sürekli uyarmalı. Geçmişte bunu Mertens başarıyla yapıyordu. Yani Galatasaray'ın İlkay'ın liderliğine ihtiyacı var.