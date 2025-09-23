Torreira'yı ayakta alkışlıyorum. Uruguaylı yıldız, Konyaspor maçında G.Saray'ı adeta tek başına taşıdı. İkili mücadeleleri kazandığı gibi sürekli hücuma çıkıp destek verdi, mükemmel futbolunu jenerik olacak bir golle süsledi. G.Saray, Torreira'ya sahip olduğu için çok şanslı. Böylesine bir profesyonel kolay kolay sahalara gelmiyor. Leroy Sane bir dünya yıldızı ama Torreira'ya bakıp biraz daha kendini oyuna vermeli ve G.Saray'a destek olmalı. Çünkü Sane, transfer edilirken G.Saray'a ciddi bir hücum gücü kazandırılacağı düşünülmüştü, uçup kaçan Sane'yi henüz göremedik. Okan hoca, Alman yıldızla görüşüp sorununun ne olduğunu öğrenmeli ve çözmeli. G.Saray 6'da 6 yaparak kazanma alışkanlığını Süper Lig'de sürdürüyor. Gecenin yıldızlarından bir tanesi de Yunus oldu. Büyük yetenek, Barış'ın hazırladığı ilk golde golü atmadan evvel çok soğukkanlı davranıp rakibine çalımı attı, İcardi'nin golünde ise kaptanına verdiği topuk pası akıl doluydu. G.Saraylı oyuncular, bir dünya yıldızı olan İlkay'ı daha çok anlamaya çalışsınlar. İlkay, gelişigüzel pas atmayan, aklını ayaklarıyla birleştirip oynayan bir oyuncu. İcardi'nin golü öncesi geriden attığı tek topun şiddeti mükemmeldi. Barış'ın dönüşü, G.Saray'a hem mücadele gücü getirdi hem de enerjisini yükseltti. Okan hocanın Singo'yu sağ beke çekip Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisine geçmesi akıllı bir hamleydi. Singo hızlı, çabuk ve kuvvetli bir oyuncu. Savunmada Abdülkerim ile mükemmel anlaştılar.