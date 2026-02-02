G.Saray'ın son divan kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek'i çok fazla para harcıyor diye eleştirenler, Osimhen'in Kayseri maçındaki oyununu gördüklerinde zevkten dört köşe olduklarını düşünüyorum. İyi ki Osimhen alınmış. Nijeryalı yıldızı izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. Ne yapıyor Osimhen? Gol atıyor gol attırıyor, sahanın her yerine basıyor, rakibe pres yapıyor, rakibi baskılıyor, rakibin hatasını kovalıyor. Pozisyonlarda vazgeçmiyor, ısrarla koşuya devam edip rakipten top çalıyor. Osimhen, G.Saray adına çok büyük bir silah. Kayserispor maçı, erken gelen gollerden sonra G.Saray adına çok kolay geçti. Pozisyon ve oyun üstünlüğü tamamen G.Saraylı oyuncuların elindeydi. Sallai mükemmel profesyonellik içinde görevini ciddiyetle yapıyor. Hücuma çıkıyor, orta yapıyor savunmada rakibe geçit vermiyor. Sol tarafta ciddi rekabet olacak. Barış Alper, fizik gücüne dayalı kuvveti ile oynayan bir oyuncu. Hollandalı Noa Lang yüksek top tekniği ve mükemmel pas alışverişleri ile göz dolduracak. Sara'da yükseliş sürüyor. Brezilyalı oyuncu, G.Saray'ı bir oyun lideri gibi yönettiği gibi etkili oyununu güzel golle süsledi. Lemina'nın Rize'de ve ilk Juventus maçında oynamayacak olması büyük bir dezavantaj. G.Saray yönetimi, bugün listedeki dört orta saha oyuncusundan birini mutlaka transfer etmeli.