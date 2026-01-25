Okan hoca, Olimpiyat Stadı'yla ilgili tezinde haklı çıkmadı. G.Saray, ikinci yarı maçı yıldızlarıyla çevirdi. İlk yarıda G.Saray, Atletico Madrid maçının oyununun yanına bile yaklaşamadı. Sara'nın erken golüne rağmen Karagümrük bu bölümde üstündü. Yunus ve İlkay sahada yoktu, Torreira da sakatlığından dolayı etkisizdi. G.Saray, kazandığı faullerden sonra Karagümrüklü futbolcular topu bırakmadıkları için çabuk oyunu başlatamadı ama Barış Kalaycı'nın attığı golde Torreira'nın yaptığı faul sonrası Karagümrük'ün oyunu çabuk başlatmasına maalesef önlem alınamadı. Üstelik Barış'ın golünde Sanchez'in klasik olarak kendini yere atması da affedilemeyecek bir hataydı.

A.Madrid maçının yıldızı Lemina'ydı. Okan hoca Torreira'yı çıkarıp Lemina'yı oyuna aldıktan sonra hem orta saha rahatladı hem de Sanchez-Abdülkerim ikilisi nefes aldı. Lemina oynadığında G.Saray savunması topla çok fazla temas etmiyor, oyun kurma görevini de Gabonlu oyuncuya bırakıyordu. Sara'nın attığı kafa golü öncesi kanattan atağa kalkan Sallai'ye Lemina'nın attığı pas mükemmeldi. Macar oyuncunun ölçülü ortasını da Sara güzel bir kafayla gole çevirdi. Ama ben Osimhen'in attığı gole şapka çıkardım. Defansın içinde topu göğsünle yumuşatıp önüne düşüreceksin, ardından da Karagümrük kalesinin tavanına tutulamayacak bir gol atacaksın. Maç içinde çok fazla topla buluşturulamayan, pas alamayan Nijeryalı yıldız, önde yaptığı baskı ve çalışkanlığıyla göz doldururken attığı golle de takımının can simidi oldu.