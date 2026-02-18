Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Levent Tüzemen Unutulmaz akşam
İletişim Bilgileri
LEVENT TÜZEMEN
18 Şubat 2026, Çarşamba

LEVENT TÜZEMEN

Unutulmaz akşam

G.Saray, tarihi bir geceye daha imzasını attı. İtalyan devi Juventus'u unutulmayacak bir farkla Torino'ya uğurladı. Bu sezon Juventus'un bırakın Avrupa kupalarını İtalya Serie A'da bile 5 gol yediği bir maç yoktu. G.Saraylı oyuncular, erken gol sonrası art arda yedikleri iki golle soyunma odasına üzgün girdiler. Bizler değişiklikler beklerken Okan Buruk, aynı 11'i sahaya sürdü ve onlara büyük ihtimalle, "Siz bu kalitedeki insanlar değilsiniz. Maçı geri döndürecek gücünüz ve kaliteniz var" dedi. İkinci 45'te Aslan adeta kükredi, tüm oyuncular Juventus'un hocası Spalletti'nin dile getirdiği çita çabukluğunda ve kobra gücünde Juventus'a saldırdı. Ben G.Saraylı oyuncuların lig ve Avrupa dahil hiçbir maçta böyle dev bir dönüşe imza attığına tanık olmadım. Baştan oynayanlar, sonradan oyuna girenler Juventus'a sahayı dar ettiler, top göstermediler. G.Saray taraftarı, geceye müthiş hazırlanmıştı. 2. yarı o taraftar müthiş destekle bir dakika dahi susmadılar. G.Saray kadrosu Şampiyonlar Ligi gücünde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Osimhen'den Uğurcan'a, Sara'dan Sane'ye, Lang'a, Barış'a ve Sanchez'e kadar her oyuncu 2. yarı yürekten oynarken resmen tekmeye kafa soktular, zafer için gövdelerini sahaya bıraktılar. G.Saraylı oyuncular, Torino'da da benzer başarı ortaya koyacak güce ve kaliteye sahipler. Okan hocayı da kutluyorum, hem oyuncularına sahip çıktı hem de oyuncu değişikliklerini zamanlama olarak çok doğru yaptı ve Avrupalı bir hoca olduğunu da belgeledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >