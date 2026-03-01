'Yiğidi öldür hakkını yeme' diye bir söz vardır. Galatasaray'ın orta sahadaki enerji santrali Torreira, geldiği günden beri yüreğiyle Galatasaray'a hizmet ediyor. Sosyal medyada Torreira'nın, Galatasaray'dan koparılması adına asılsız iddialar ortaya atılıyor. Her fırsatta Galatasaray'a olan sevgisini gösteren ve taraftarın gönlünde taht kuran Torreira ile ilgili başkan Dursun Özbek, seçim sonrası bir hamle yapmalı. Uruguaylı 'küçük dev adam' ile sözleşme uzatmalı. Galatasaray'ın küçük dev adamı, Alanya önünde sahne aldı. Sacha Boey'e golü attırdı. Kendisi de rakipten çaldığı topu birleşik harekete dönüştürüp tek vuruşla gole çevirdi.

G.Saray aslında oyunu ilk yarıda çözerdi. İster egoizm, ister bencillik deyin, skorun erken oluşmasına izin verilmedi. Osimhen topukla vuracağına boştaki Sane'ye pas verseydi kesin gol olurdu. Sara, kaleye şut atacağına boştaki Barış ve Osimhen'e topu çıkarsaydı yine kesin gol olurdu. Maç boyu çok çalışmasına ve iyi mücadele etmesine rağmen istediği topları alamayan Osimhen'in devre bitmeden kaleye attığı şut, pas vermeyen arkadaşlarına tepkiydi. Oysa sakin bir Osimhen kaleye şut atmaz, boştaki Torreira'ya pas verir, bir gole asist yapardı. O Osimhen, maç boyu çalışkanlığından ve koşularından asla taviz vermedi, sonunda takipçiliğiyle kazandığı pozisyonda gol yaptı.

İlk yarıda Galatasaraylı oyuncuların 'golü ben atayım' takıntısı, Galatasaray'ın erken goller bulmasını engelledi. Devre biterken Torreira'nın, Boey'e attırdığı gol egoistlikten uzak, akıl doluydu. G.Saray'ın Alanya gibi ayağa iyi pas yapan takıma karşı aldığı galib-i yet, şampiyonluk yolunda kritik bir başarıdır. Bu arada Sane de artık kendine gelmeli. Şampiyonluk haftalarında G.Saray'ın etkili silahı olmak için sorumluluk almalıdır.