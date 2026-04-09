Galatasaray ikinci yarının ilk 15 dakikasında öyle bir Göztepe baskısı yedi ki maçı izleyenler, 'Eyvah! Kaybediyoruz' hissine kapıldı. Uğurcan eğer kritik kurtarışlar yapmasaydı ve G.Saray, 2-0 öne geçtiği maçı kaybetseydi camia içinde çok ciddi sorunlar yaşanır, Okan Buruk da oyuna geç müdahale ettiği için yerden yere kesin vurulurdu. Hatta şampiyonluk şansı bile zora girer, psikolojik baskı oluşurdu. İlk yarı Sane'nin mükemmel ortasına, mükemmel kafa vuran Barış'ın attığı erken gol, oyunun yönetimini tamamen G.Saray'ın eline geçirmesini sağladı. İlkay'ın şans golü sonrası Sallai eğer karşı karşıya kaldığı iki pozisyondan birini gol yapsa maç bitecek, Göztepe de tükenecekti. Göztepeli Juan'ın golü sonrası, Devler Ligi'nde oynamış G.Saraylı oyuncuların yaptığı panik şaşırtıcı, ürkütücü ve korkutucuydu. Resmen G.Saray, korku tünelinden geçti. 75. dakikada Sara'nın ortasını kafayla gol yapan Lemina, hem arkadaşlarını hem teknik heyeti hem de taraftarlarını rahatlattı, Göztepe'nin bütün motivasyonunu söndürdü. G.Saray, bu galibiyetle sadece 3 puan kazanmadı, rakipleriyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardığı gibi Trabzon maçında içine düştüğü baskıdan kurtuldu. Leroy Sane istekliydi, Sanchez-Singo ikilisi çok riskli oynadılar ve hatalar yaptılar. Kaleci Uğurcan Çakır, G.Saray adına yaptığı kurtarışlarla gecenin en önemli oyuncusuydu.