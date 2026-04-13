G.Saray, hocası Okan Buruk'un gereksiz yere yarattığı Kocaeli gerginliği nedeniyle şampiyonluk yolunda çok önemli bir yara aldı. Göztepe galibiyetinden sonra Kocaeli'ye karşı intikam meşaleleri yakan Okan Buruk yüzünden G.Saray ağır bir bedel ödedi. Bir teknik adam, rakibi için böyle bir sorumsuz açıklama yapar mı? Kocaelili oyuncular, maç boyu hırslı oynadılar, G.Saray'a pozisyon vermemek için canlarını dişlerine taktılar. Ayrıca Okan hocanın sanki maçı kazanmış gibi İlkay-Sara ikilisi ile orta sahayı kurması, G.Saray'ın pozisyon üretmesini engelledi. Jakobs'un mükemmel ortası ile Sane'nin attığı gol dışında akılda kalan Sara'nın iki pozisyonu var. Çünkü Barış, santrforda verimli olamadı, Okan hoca hızından, gücünden ve çabukluğundan faydalanmak için Barış'ı kanatta bile oynatmayı düşünmedi. İlkay'ın orta sahada oyundan düştüğünü görmesine rağmen Lemina'yı oyuna çok geç aldı. Zaten Lemina ilk 11'de başlamalıydı. Okan hoca öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor. Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki maçta 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir G.Saray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaeli önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse çözüm üretmeli.