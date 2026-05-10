10 Mayıs 2026, Pazar

Mauro İcardi ile devam edin

G.Saraylılar, 26. şampiyonluğu üç yılın ardından gelen zafer olarak uzun süre hatırlayacaklardır! Antalyaspor maçına favori çıkan, 3 atar 5 atar diyenlere inat G.Saraylı oyuncular stresten mi baskıdan mı bilemem ama camiaya, taraftarlarına resmen ecel teri döktürdü. İnanın, yüzlerce taraftarın stresten saçlarının beyazladığını düşünüyorum. Avrupa'da Liverpool'u 2 kez deviren, Juventus'a sahayı dar eden G.Saraylı oyuncuların girdiği stresi anlamsız buluyorum. 350 milyon Euro'luk kadro, şampiyonluğu daha Nisan ayında ilan etmeliydi. Dursun Özbek, iyi ki Osimhen'i transfer etmiş. Nijeryalı yıldız, müthiş savaştı. Tribünleri ayağa kaldırdı, son dakikada attığı golle G.Saray'ı resmen şampiyon yaptı. Gelecek sezon da yönetim, Osimhen'i elinde tutmanın çabalarını göstermeli çünkü G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Bu yüzden takviye edilecek kadro ile Osimhen çok daha güçlü işlere imza atar. Ancak bu sezondan iyi bir ders çıkarılmalı. G.Saray gibi 3 yıl üst üste şampiyon olan bir takım, son şampiyonluktaki gibi 22 puan kaybedemez. Ayrıca G.Saray'ın şampiyonluğunu perçinleyen gol öncesi İcardi'nin topu rakipten kurtarışı ve Kaan'a yaptığı asist 10 numaraydı. G.Saray yönetimi, İcardi ile yolları ayırmayı bir daha düşünsün. Arjantinli, G.Saray için bir fenomen! Birçok takımın santrfor aradığı dönemde eldeki İcardi, transfer edilecek santrfordan daha iyi olur. Şampiyonluk G.Saray ailesine hayırlı uğurlu olsun, huzur getirsin.

