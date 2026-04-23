'Gülme komşuna gelir başına' sözü G.Saray adına gerçek oldu. Volkan Demirel ve öğrencilerini, ortaya koydukları karakterli oyundan dolayı kutluyorum. Mücadeleleri, coşkuları, inanmışlıkları üst düzeydeydi ve G.Birliği turu hak ederek geçti. Bu elenme Okan Buruk ve öğrencileri adına, tam bir rezalet ve fiyaskodur. Futbolda nasıl olsa kazanırım şeklinde garanti bir anlayış yoktur. G.Saray'ın rotasyonlu ama pahalı kadrosu, mütevazi kadrosu olan rakibine karşı direnemedi. Konya'da kupaya veda eden F.Bahçeli futbolcular, belki ağır eleştirildiler ve İstanbul'a üzgün döndüler. G.Saray, G.Birliği'ne elenerek kendini üzüntünün içine iterken F.Bahçeli oyuncuların ayağa kalkmasını sağlamıştır. Sezon başından beri eleştirilere tepki koyan, burnundan kıl aldırmayan Okan Buruk'un fantezi kadroları yüzünden G.Saray, pahalı kadrosuyla bu sezon tam 19 puan kaybetti, Türkiye Kupası'nı alacağı dönemde çeyrek finalde veda etti. Derbiye hazırlanırken yönetim, oyunculara büyük destek olmalı. Ayrıca geçen sene F.Bahçe'nin Kadıköy'de elendiği maçta ve kupanın kazanılmasında büyük rol oynayan kaleci Günay'a yapılan ıslıkları saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü Günay, bunları hak etmiyor.