Korkaklar her gün ölür, cesaretliler ise bir kez ölür… Okan hocam, bu sezon senin yılın olacak. Dersine dört yıllık şampiyonluktan çok daha fazla çalışmalısın. Çünkü bu ülkede beş yıl üst üste şampiyon olmuş yerli ya da yabancı hoca yok. Bu fırsatı iyi kullan ve kararlarında cesur ol, korkak olma. Hiç kimseye yaranmak zorunda değilsin. Konu Galatasaray ise gerisi teferruattır.

Osimhen'in, Galatasaray'ın kalbi ve lideri olduğu Başakşehir maçında net anlaşıldı. Osimhen'li Galatasaray rakip kalede cirit atarken, Osimhen'siz Galatasaray liderini kaybetmiş bir takım haline dönüştü. Osimhen çıkıncaya kadar ikisi kaleci Deniz'in kurtardığı, 1'i gol olan toplam 4 şut attı. Ayrıca Osimhen, Galatasaraylı oyuncuların dikkati ve iyi oynaması konusunda sürekli uyaran kişiydi. Osimhen'siz Galatasaray'ı ayakta tutmaya çalışan ise yaptığı müthiş kurtarışlar ile Uğurcan olmaya çalıştı ama iki gole engel olamadı. Leroy Sane'nin varlığının bile olmadığını Okan hoca görmesine rağmen oyunda tutması hataydı. Sane vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor.

Hakem Kadir Sağlam ve VAR'da görev yapan hakemler, maçın berabere bitmesi için her türlü oyunu yaptılar. Penaltı, penaltı değildi. 5 dakika incelediler, ofsayt pozisyonunu uydurdular ama Allah'ın adaleti her zaman yerini bulur. Sara'nın frikikten attığı gol adaletin belgesiydi.