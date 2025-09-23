Son 3 senenin şampiyonu G.Saray'ın, ligde bu seneyi de tek başına domine edeceği net görülüyor. Geçen sezon sonundan alırsak dün geceyle birlikte son 14 maçta 14 galibiyet… Dile kolay! Aslında iyi oynasalar da kötü oynasalar da hiçbir şey değişmiyor. Dün gece de iyi bir futbol oynamadan kazandılar. Peki neden diyeceksiniz… Cevap basit. Ligimizdeki takımların %90'ının kadroları son derece yetersiz. Düne bakıyoruz; oyun korakor giderken Muleka boş kaleye golü atamıyor. Dönen topta üst üste gelen hatalar zinciriyle G.Saray öne geçiyor. Devre biterken fark 2'ye çıkıyor. Frankfurt'ta 40 dakika süre alıp topa ayağını değemeyen güçsüz İcardi'den bile gol yediler. Okan Buruk üç farktan sonra oyuncu değişikliklerine gitti. Aslında G.Saray'ın takım olarak fizik kondisyona ihtiyacı var. Ne çabuk yoruldular da rotasyon yapıldı anlayamadım. Üstelik de neredeyse maç tehlikeye giriyordu. Her zaman söylüyorum. Şampiyonluklarda en önemli payların ilk sırasında Torreira var. Müthiş enerji, özveri. Dün sahanın her bölgesinde alışılmış biçimde vardı. İlkay tam bir profesyonel, usta bir yönetmen. Barış Alper de kopuk kopuk sahne aldı. Ama ligdeki kullandığı fizik gücü üstünlüğünü Avrupa kulvarında kullanamıyor. Yunus devamlı görünmese de 1 gol ve 1 asistle sahne aldı. Sane'nin fizik gücü vahim. G.Saray ligde hedefine sezon ortasından ulaşabilir. F.Bahçe başta olmak üzere, rakiplerinin genel durumu hiç iç açıcı değil.