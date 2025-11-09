Beşiktaş, maça çok erken bir şans golüyle adeta galip başladı. İlk devrede de 35 dakika oyunu çok rahat domine ettiler. Attıkları ikinci golün dışında da sayısız pozisyon buldular. Bu bölümde Antalyaspor diye bir takım sahada yoktu. Geride yerleşemiyorlar, 2-3 pas yapamıyorlardı. Çıkışlarda da sürekli top kaybediyorlardı. Bu şartlarda da Beşiktaş çok elverişli bir ortam bulmuş oldu. İkinci yarı da yine kontrol Beşiktaş'taydı. Ama skor rahatlığıyla ilk yarıdaki aşırı efor düştü. Fakat ne hikmetse Beşiktaş, kendisini zora sokmak için istemeden de olsa elinden gelen her şeyi yapıyor. Rahat giden oyunda çok büyük bir pas hatasıyla fark 1'e indi. Ondan sonra çok kötü oynayan Antalyaspor morallendi, direnç kazandı. Beşiktaş'ı da stres bastı. Bayağı tehlikeli rakip ataklarıyla karşılaştı. İşler zora girmişken bir kontratakla Jota Silva takımı rahatlatan golü attı. Bu rahatlığa rağmen yine de uzatmada rakibe yüzde 100 bir pozisyon verildi. Beşiktaş'ın dünkü maçı mutlaka kazanması gerekiyordu. O gerçekleşti ama takım oyunundaki sıkıntılar her an baş ağrıtabilir nitelikte. Ben dün gece en çok Ndidi'yi beğendim. Büyük umutlarla transfer edilen Abraham ise tam bir hayal kırıklığı...